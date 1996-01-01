Рынок экспресс-доставки притормозил кризис

Рынок экспресс-доставки в последние годы развивался в Приморье настолько стабильно, насколько развивался бизнес в регионе. Местные игроки говорят о 20-25-процентном ежегодном росте, что, в общем-то, не сильно отличалось от экспертных оценок этого рынка в России в целом. Ситуация изменилась только в этом году. Темпы роста явно замедлились, а некоторые направления грузопотоков испытали настоящий шок.

Собственно обвала на рынке не произошло. Даже наиболее сложные месяцы нынешнего кризиса заканчивались все-таки не так плохо: за спадом наступал подъем. "Самое главное,- говорит руководитель департамента экспресс-доставки компании "Петра" Евгений БУРОБИН, - что не случилось отката назад. Объемы, конечно, растут, но динамика роста не такая, как в прошлые годы. Пока ситуация на рынке не уравновесилась, сложно дать окончательную оценку тому, что произошло в этот кризис. Можно только сказать, что часть клиентов, сокращая расходы, нашла более дешевые варианты доставки грузов, отказавшись от услуг курьерских компаний. Но я не сказал бы, что это происходит в массовом порядке".

Тем не менее количество компаний к наступившему лету сократилось по разным оценкам на 15-30 % (если считать и самых мелких). Закрытыми в Приморье оказались даже филиалы некоторых крупных федеральных компаний. Впрочем, подобные факты далеко не всегда означают исчезновение крупных игроков с регионального рынка. Просто филиальная сеть при всех явных ее возможностях представлять солидно бренд экономически для самих компаний зачастую оказывалась малооправданной. Открытие филиала, говорят игроки, это скорее имиджевый ход, и в условиях оптимизации расходов некоторые компании вынуждены были от него отказаться, изменив формат. Для них более гибкой и эффективной в этой ситуации оказалась работа с местной компанией-агентом.

Несмотря на то, что в Приморье в последние годы на рынок вышли устойчивые местные компании, сумевшие выстроить собственную агентскую или филиальную сеть, состояние его здесь зависит, по оценкам компании "Прим-Экспресс", на 60-70% от московских клиентов. Именно московские компании диктуют порядок на региональном рынке, поскольку основной грузопоток на Дальний Восток идет из столицы. Но рынок устроен так, что доставку непосредственно по федеральному региону осуществляют все же местные курьерские фирмы. "Крупные международные интеграторы и федеральные компании опираются в крае на наши местные компании, становясь нашими клиентами, - говорит директор компании "Единая Транспортная-ДВ" Марина ВЕСЕЛКОВА. - При этом потребность в доставке грузов в Приморье не высока, так как основная доля приходится на межрегиональные мультимодальные перевозки, к примеру Хабаровск-Владивосток-Петропавловск-Камчатский или Москва-Владивосток-Южные Курилы. Мы выбрали сетевой формат работы в регионах, поскольку эта стратегия позволяет добиться оптимизации маршрутов доставки грузов. Другое дело, если на длительный срок отменен рейс в отдаленные места, например, в Анадырь. Раньше доставку туда осуществляли рейсами через Москву. Месяц тому назад был открыт рейс на Анадырь из Хабаровска, и эти перевозки теперь тоже осуществляем мы".

Снижение грузопотоков в последние месяцы, хоть и выглядит по отдельным сегментам обвально, все же коснулось не всех направлений перевозок. До 40%, по оценке компании "Прим-Экспресс", упали перевозки крупных грузов, а вот мелкие практически не почувствовали влияние кризиса. "Специальная курьерская служба", специализирующаяся на доставке корреспонденции, говорит о снижении в этом сегменте на 30%.

Кроме того, существенно сказалось на рынке экспресс-доставки и сокращение потока грузов с Дальнего Востока в западные регионы страны. Осталось не больше 10% от прежних перевозок автомобилей. Не лучше и ситуация с перевозками китайских грузов - их на приморском рынке осталось не более 7-10%. Если раньше китайцы ввозили овощи через территорию Приморского края и загружали ими местных перевозчиков, то теперь они предпочитают путь через Казахстан, где дешевле "растаможка". И российские заказчики в этом заинтересованы, поскольку китайцы делают доставку, естественно, со своей логистикой. Доставка через китайского оператора обходится им в три раза дешевле.

Москва все грузопотоки заворачивает на себя, говорят местные игроки, теряющие конкурентные преимущества то от очередного повышения транспортных тарифов, то от дороговизны услуг аэропорта. Только въезд в грузовой терминал на территории аэропорта Владивосток стал не так давно стоить 350 руб. В то же время даже в Хабаровском аэропорту стоимость пропуска по-прежнему остается в пределах 80 руб.

Все это не может не сказаться на стоимости услуги. Местные игроки говорят о сложившемся диапазоне цен, где самый высокий ценовой сегмент принадлежит международным интеграторам. За ними высокие технологии, жесткие стандарты, в общем, западная практика курьерской услуги с ее неизменно высоким качеством. Региональные же компании строят свою стратегию на более низких расценках, а также учитывают специфику местного спроса. А спрос этот, считают они, фактически и формулирует потребности местного рынка.