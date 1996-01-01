Убыточный дождь, или Кому выгодна плохая погода

Два месяца плохой погоды не только испортили настроение горожанам, но и принесли владельцам сезонного бизнеса сплошные убытки.

Так, очень серьезные убытки понесли, например, производители кваса, мороженного, пива. Точные цифры по отставанию в продажах в компаниях не называют, но, по утверждению представителей бизнеса, это более 35%.

Большие финансовые потери несут компании, закупившие товар к летнему сезону. Если солнечные очки в принципе уже перестали быть сезонным товаром, то палатки, шезлонги, мангалы, тенты, матрасы, купальники - это исключительно для лета.

«Мы привезли товар с учетом на три месяца активной торговли, однако пока план продаж не выполнен и на 50%, - утверждают в компании, торгующей палатками, тентами, шезлонгами, - поэтому, скорее всего, часть товара будет ждать следующего года».

Продавец в бутике с нижним бельем и купальными костюмами настроен еще более пессимистично. Купальные костюмы из коллекции этого года вряд ли кто-то захочет приобретать будущим летом. «В прошлом году мы за несколько дней продали столько же купальников, сколько в этом году за несколько месяцев. Люди стали меньше ездить на море на длительный срок, а выехать на один день они могут и в купальнике, приобретенном в прошлом году. Вся наша надежда на август. Если не продадим, то осенью будем реализовывать непроданный товар со значительным дисконтом».

Снижаются продажи не только в сезонном бизнесе, но и в тех группах товаров, которые обычно сопровождают высокие летние продажи. «Летний сезон - это повышенное потребление пива, а как только пошло пиво, следом – и копченая, и сушеная рыба в ходу. Но нынешнее лето можно считать провальным, наши ожидания заработать на пиве и морепродуктах не оправдались. Люди не пьют пиво и не берут морепродукты. В среднем, выручки меньше на 40%, чем в прошлом году. Именно такой прирост по выручкам у нас был последние несколько лет, - рассказали «ЗР» в торговой точке на рынке «Строитель».

Но есть и те виды бизнеса, которые на дожде только выиграли. Опрос «ЗР» показал, что таксомоторные компании получили увеличение заказов вместо традиционного сезонного снижения. «Для нас дождливые дни обернулись прибылью, даже свободных машин иногда не хватало, - уверяют диспетчеры компаний.

Промозглая погода наполнила залы кинотеатров Владивостока. По словам билетеров, этим летом залы не пустовали. Причем в особо дождливые дни горожане смотрели фильмы, на которые в солнечный день вряд пошли бы.