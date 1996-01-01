Пляжный бизнес несет убытки

Погода в деле

Последние два года в Приморском крае открылись сотни новых небольших предприятий, оказывающих организацию отдыха на побережье. Как правило, это небольшие базы отдыха, способные принять не более 50-100 человек одновременно. Причем, эти базы отдыха открылись по всему побережью от севера до юга.

Однако погода внесла коррективы в этот бизнес. Солнце и прогретая вода - 90% успеха в этом сегменте бизнеса, а с этим пока в Приморье дела обстоят плачевно. В среднем температура воды в самом южном уголке - Хасанский район, колеблется в пределах 18-20 градусов, при этом каждый дождь мгновенно остужает воду.

На этом фоне будущие туристы не спешат отдохнуть у моря. «На сегодня мы продали 50% путевок от показателей прошлого месяца, - рассказали «ЗР» в специализированном агентстве. - Все проданные путевки, как правило, заранее оплачены. Однако парадокс в том, что небольшие базы отдыха не очень заинтересованно продавались весной. Ведь когда до отдыха более полгода, цена на туры гораздо ниже, чем в тот период, когда на улице стоит жаркая погода. В итоге по опыту прошлых лет все хотели заработать в пик сезона, а этого пика пока никто не видит».

И все же некоторые компании, вложившиеся в свое время в инфрастуктуру развлечений, сумели свести свои убытки к минимуму.

Лидеры определились

То, что ажиотажа нет, подтверждает наличие коммерческих предложений. За последние два года в начале августа свободные места на базах отсутствовали, причем их не было уже в конце июля. В этом году свободные места есть почти на всех, в том числе на самых раскрученных базах.

Популярность базы - это правильные действия менеджмента. Этот сегмент бизнеса достаточно молодой, поэтому конкурентная борьба сегодня только начинается, хотя лидеры в этом сегменте уже определились.

Самым желанным местом отдыха пока считается поселок Андреевка. Популярность ему принесла компания «В-Лазер», которая сумела выстроить здесь настоящую инфраструктуру для отдыха. Здесь есть все виды развлечений: морские прогулки, велосипедные и конные маршруты, экскурсии, сеть ресторанов, дискотеки, аквапарк, прокат водной техники.

Именно возможность активно отдыхать даже в пасмурную погоду привела к тому, что путевки на базу отдыха «Океан» были раскуплены еще в мае.

Но база отдыха «Океан» недолго снимала сливки в гордом одиночестве. Поселок Андреевка сегодня буквально окружен новыми базами, владельцы которых утверждают, что их отдых будет более качественным.

«Наше конкурентное преимущество - это немногочисленность, - утверждают менеджеры базы, располагающейся в двух километрах. - К нам едут исключительно те, кто не хочет видеть вокруг себя большое количество людей. Это одно из основных условий при продаже путевок. Мы стараемся, чтобы отдыхающие могли не только «лежать у моря», но и активно развлекаться. Если правильно выстроить отдых, то предприятие может заработать до 40% прибыли за сезон. Львиную доля из этой суммы приносят кафе. Остальное - морские прогулки и прокат инвентаря. Будущее - за организацией качественного отдыха, поэтому компании вынуждены вкладываться, например приобретать катера для морских прогулок. Наша фишка - краткосрочные курсы дайвинга, стоимость которых 12 тыс. руб., но люди с удовольствием готовы за них платить».

Для тех, кто не готов платить

Второе популярное место отдыха - Ливадия. Однако пока конкурировать с Хасанским районом эта зона отдыха не может, хотя в прошлом году Ливадия «переварила» около 100 тысяч отдыхающих. Здесь, как правило, дикий отдых. Количество баз незначительно, да и сама инфраструктура еще далека от совершенства. Почти все точки общепита далеки от соблюдения каких-либо санитарных норм, а конные маршруты и морские прогулки отдыхающим не светят. Поэтому Ливадия рассчитана в основном на молодежь, студентов - словом, на тех, кто пока не готов платить за отдых.

Отдых на островах в этом году потерпел фиаско. Наибольшие потери несут базы отдыха на острове Русском. Отдыхать рядом с большой стройкой никто не хочет. Почти все базы имеют минимальное наполнение. Передвижение по острову практически парализовано, так как дожди и тяжелая техника, задействованная на стройках, превратили дороги острова в месиво.

Базы на побережье Уссурийского залива в основном рассчитаны на жителей Владивостока и приезжих из Хабаровска. Их близость к городу делает их привлекательными для тех, кто хочет совместить отдых у моря с посещением Владивостока. Однако этот год для них тоже провальный. «По сравнению с прошлым годом наполняемость 40%. Однако мы готовились к сезону, увеличивали персонал, проводили ремонт номеров, строили новые летние кафе. Но, к сожалению, скорее всего, даже в оставшийся месяц мы не сумеем получить ожидаемую прибыль. Это скажется на развитии компаний и качестве услуг. Возможно, что часть предприятий уйдет с рынка. Либо их задавят более крупные конкуренты», - утверждает директор небольшой базы в районе Тавайзы.