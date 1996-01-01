Президент поздравил с началом строительства газопровода

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю начала строительства магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", сообщает пресс-служба Кремля. "Вы приступаете к реализации одного из крупных общенациональных проектов. Новый газопровод призван стать важным звеном в транспортной инфраструктуре Дальнего Востока и всей России, - говорится в поздравлении президента. - Он послужит газификации региона и наращиванию российского экспортного потенциала, откроет новые возможности в обрабатывающих отраслях, судостроении, металлургии. В целом будет содействовать экономическому росту Дальнего Востока и укреплению благосостояния его жителей, повышению энергобезопасности АТР".