В России повысят пошлины на рис

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор ЗУБКОВ провел очередное заседание Комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике.

Как сообщила правительственная пресс-служба, с целью поддержки конкурентоспособности российских производителей Комиссия приняла решение рекомендовать Правительству РФ повысить ставки ввозных таможенных пошлин на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него до 0,12 евро за 1 кг (действующая ставка 0,07).