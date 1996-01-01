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Энергоэкономия начинается с анализа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В условиях экономического кризиса проблема энергосбережения становится все более актуальной. Многие компании и фирмы работают в этом направлении, среди них - коллектив, возглавляемый доктором технических наук, профессором Валерием ЧИПУЛИСОМ. Вот что он ответил на вопросы корреспондента "ЗР".

- Чем занимается ваш коллектив?

- Мы работаем с 1994 г. на рынке организации систем мониторинга, коммерческого и технологического учета и регулирования тепловой энергии. Коллектив у нас сборный, состоит из трех составляющих: академическая лаборатория и две инжиниринговые компании - "Вира" и "Инфовира". Каждый занимается своим делом. Лаборатория - разработкой методов и программных средств; "Вира" - проектированием, монтажом, пуско-наладкой, т.е. работой в основном с "железом"; "Инфовира" - информационными технологиями в теплоэнергетике.

Теплоэнергетике присуща одна специфическая особенность, объясняющая необходимость создания информационно-аналитических систем. Как правило, техническим объектом управляют, зная (из справочников, учебников, технической литературы) его модель. Однако в теплоэнергетике объект обычно живет своей жизнью, совсем не похожей на модельную. Простой пример.

Жители в своем большинстве платят за тепло по квитанциям, эти квитанции рассчитываются по определенной формуле - это и есть модель. Если же поставить теплосчетчики, то оплата существенно изменится, как правило, в меньшую сторону. На этом примере хорошо видно, что для разумного управления теплоэнергетическим объектом нужно ориентироваться не по справочникам, где можно посмотреть, как должен вести себя объект, а собрать информацию (результаты измерений основных параметров), проанализировать ее, узнать, как действительно этот объект себя ведет, и лишь затем принимать управленческие решения.

В связи со всеми этими тонкостями и проблемами в нашей работе идет смещение в сторону сбора и обработки информации. Основные свои усилия мы акцентируем на решении задач, связанных с анализом информации и с управлением объектами на основе этого анализа.

- В условиях кризиса тема энергосбережения попадает в своеобразные тиски: с одной стороны, у компаний нет денег на модернизацию, а с другой - все чувствуют потребность экономить, и прежде всего на энергоемкости, допустим, производств.

- Мы думали, что будет хуже. Востребованность в нашей работе неравномерна, она находится в прямой зависимости от отопительного сезона. С конца года и до лета наблюдается спад активности. Сейчас начинается пик работы, с июля по октябрь определяется практически вся картина текущего года, поэтому еще пока трудно сказать, что будет. Но, конечно же, нужно учитывать, что энергосбережение приводит к сокращению расходов, а в кризис обостряет у людей желание экономить. Те, кто понимают всю значимость энергосбережения, вкладываются в это дело, чтобы в конце концов получить желаемый результат.

- Президент МЕДВЕДЕВ на днях призывал переводить страну на инновационные рельсы развития, причем начать предлагал с элементарных электроламп. А оказывают ли вашей компании какую-либо поддержку региональные власти?

- На этот вопрос трудно ответить однозначно. Что касается краевой администрации, то она в свое время - в 2004-2005 годах выделила значительные средства на систему мониторинга, регулирования и анализа двух котельных г. Арсеньева. Были большие планы по созданию аналогичных систем на других котельных нашего края, однако дальше дело не пошло. Безусловно, положительный пример - администрация г. Артема. С 2005 года мы ведем работы по установке и сервисному обслуживанию систем коммерческого учета в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения г. Артема. Мы чувствуем постоянный интерес администрации города к своей работе. И результат налицо - существенное сокращение затрат на оплату потребляемого тепла.

Более сложная ситуация во Владивостоке. Еще в 1998 году при ЧЕРЕПКОВЕ начались масштабные работы, направленные на решение аналогичных задач. Затем городские власти менялись, до установленных систем учета по большому счету никому никакого дела не было, и эффективность их использования была очень низкой. Хочется надеяться, что с приходом новой администрации ситуация изменится в лучшую сторону. Время покажет.

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