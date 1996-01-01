В кризис больше всего пострадали салоны красоты

В прошлом номере "ЗР" редакция исследовала ситуацию на парфюмерно-косметическом рынке. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей обзор "смежного" рынка - салонов красоты. По данным Приморскстата, в крае зарегистрировано 397 салонов красоты и частных парикмахерских. Каково финансовое "самочувствие" предприятий индустрии красоты в эпоху кризиса?

"Честно говоря, мы не ожидали, что в кризис число клиентов не только не уменьшится, но вырастет, - говорит Светлана МАНЬКО, владелица небольшой парикмахерской в районе Чуркина. - Это произошло за счет жителей района, перешедших к нам из более дорогих салонов, расположенных в центре города. Поэтому в выходные и вечернее время у нас аншлаги: пришлось даже увеличить время работы. Впрочем, положение спасает "поток". В целом же, клиенты сокращают количество посещений".

Относительно спокойно чувствуют себя и мастера-надомники: помимо стабильной клиентской базы, к ним начинают возвращаться старые клиенты, потерявшие в зарплате (а то и вовсе оказавшиеся безработными) и не способные оплачивать услуги салонов.

Более других пострадали салоны, рассчитанные на средний класс: именно по нему сильнее всего ударил кризис, и именно эта категория клиентов сегодня потихоньку перетекает в эконом-сегмент. И если минимальный обязательный набор - маникюр, педикюр, парикмахерская - еще как-то осиливается, растягиваясь во времени, то уход за телом, например, переходит в разряд "приятных излишеств".

Премиальные салоны красоты которые, впрочем, можно пересчитать по пальцам, выглядят на общем фоне весьма неплохо. Оттока клиентов не боятся. И дело не в уровне доходов клиентов - кризис коснулся всех, - а в осознании отсутствия альтернативы. В данном случае, конечно, имеется в виду настоящий премиум-сегмент, основанный на реальных, а не на "дутых" преимуществах: нишевых продуктах, инновационных технологиях и т. д.

Тем более что в обслуживании на дому есть только один плюс: низкая стоимость услуги. Все остальное - из разряда минусов. Экономия достигается за счет здоровья. Взять те же "уколы молодости". Уважающий себя и заботящийся о клиенте врач никогда не станет делать их в домашних условиях: от анафилактического шока, который, кстати, может произойти в результате введения любого препарата, не застрахован никто. Кроме того, закон не зря обязывает всех работающих в сфере бытовых услуг специалистов проходить медобследования чаще, чем представителей других профессий: статистику вирусоносительства среди парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра лучше не знать. И далеко не в каждом салоне красоты ответственно относятся к дезинфекции инструментов, не говоря уже о наличии ультрафиолетовых ламп или сухожаровых шкафов.

Ведь подхватить гепатит B можно не только во время маникюра или педикюра, но и в процессе стрижки, если ножницы парикмахера не прошли должную обработку. Причем спирт убивает лишь небольшое количество возбудителей, поэтому в правильных местах обработка происходит в несколько этапов и разными способами воздействия на вирусы герпеса, кишечной палочки, гриппа, ОРВИ и СПИДа, а для ряда процедур используются только одноразовые расходные материалы.

Кстати, подавляющее большинство дезинфицирующих веществ вызывают коррозию металла и приводят к быстрому износу инструмента. Чтобы мастера добросовестно относились к обработке, уважающие себя салоны берут затраты на покупку инструмента (причем в нескольких экземплярах) на себя. Да, это влияет на цену услуги, но забота о клиенте того стоит. А вот будет ли мастер, работающий на дому, придерживаться правил, если ему не нужно ни перед кем отчитываться, - большой вопрос.

Что касается антикризисных предложений, то эта форма удержания клиентов активно используется сегодня всеми игроками рынка красоты. Скидки и бонусные процедуры при покупке комплекса услуг, бесплатные подарочные сертификаты на услуги типа маникюра или дизайна ногтей в честь дня рождения клиента, розыгрыши призов по итогам месяца или недели. А мастера-надомники, например, дают дополнительные скидки, если клиент не вызывает к себе, а приезжает сам.

"Мы стараемся не повышать расценки (хотя расходные материалы выросли на 25-40%), - говорит владелица одного из премиальных салонов, - и внедряем еще более гибкую систему скидок. На процедурах, имеющих минимальную затратную часть, цена снижена до минимума: предприятие не зарабатывает ничего, учитывается только зарплата мастера. Впрочем, несмотря на перечисленные меры, некоторое сокращение количества посещений все равно наблюдается. Но не думаю, что наши клиенты уйдут в эконом-сегмент или, тем более, на домашнее обслуживание: они привыкли к определенному качеству услуг и уровню продуктов, которые и позволяют им поддерживать имидж успешного человека. Если же человек готов экономить на собственном здоровье, его не удержишь никакими бонусами".

Впрочем, вряд ли рынок индустрии красоты ждет катастрофа. По результатам многочисленных опросов, проведенных РБК, "Российской бизнес-газетой", SuperJob.ru и т.д., россияне скорее готовы сократить траты на развлечения и шопинг, но не на процедуры по уходу. А британские СМИ и вовсе заявляют: пытаясь справиться с кризисной депрессией, жительницы Великобритании активно превращаются из брюнеток в блондинок, благодаря чему объемы продаж светлой краски для волос выросли почти на 70%, по сравнению с прошлым годом. Доходы салонов красоты поднялись, естественно, тоже.