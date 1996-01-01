Рыбакам лизинг не нужен

С критикой в адрес рыбопромысловых компаний региона высказался руководитель экономического и финансового департамента Объединенной строительной корпорации (ОСК) Сергей АРСЕНТЬЕВ.

- Вся информация о том, что рыбопромышленные компании не могут приобрести суда, построенные в России, в лизинг, - это миф. На сегодня Минпромэнерго финансирует эту программу в очень большом объеме. На данный момент на счетах ОСК лежит 1,8 млрд руб. На счетах Минпромторга на эти цели зарезирвировано 2,125 млрд руб. Всего до 2011 г. на приобретение судов будет выделено более 4 млрд руб. Проблема в том, что эти деньги не востребованы.

Как могут воспользоваться этими деньгами компании? Схема выглядит следующим образом. Заказчик строительства - ОСК. Эта организация перечисляет деньги заводу-изготовителю. Затем, по договору купли-продажи, отдает судно лизинговой компании, а та, в свою очередь, отдает судно заказчику. Подчеркну, что реальная ставка для компании будет 6-8%. Маржинальный доход лизинговой компании компенсируется государством. Но есть ряд условий. Прежде всего, это финансовая устойчивость конечного получателя. Или есть вариант, когда субъект федерации будет выступать гарантом.

Однако нужно признаться, что рыбопромышленные компании не готовы к такой схеме, так как мы будем проверять их деятельность. Она должна быть абсолютно прозрачной. По-моему мнению, рыбаки сегодня наполовину "чернушники", поэтому от них нет ни одной заявки. А вот те компании, которые работают прозрачно, заявки подают.