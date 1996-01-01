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Способны ли судостроительные предприятия Дальнего Востока строить крупнотоннажный флот?
Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) (на Дальнем Востоке это субхолдинг "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"), заявляют о готовности участвовать в строительстве рыбацкого флота.
"ЗР" попробовал разобраться, способны ли предприятия, входящие в состав "ДВ центра судостроения и судоремонта", строить крупнотоннажный гражданский флот.
"Амурский ССЗ"
Создан в конце 30-х годов. В послевоенные годы специализировался на строительстве атомных подводных лодок. После акционирования попытался заняться гражданским судостроением. Несколько лет назад заключил контракт на серийное производство танкеров-химовозов. Однако завод не смог выдержать сроки. Заказчик в лице немецкой компании отказался от обязательств по контракту и предъявил неустойку. Опыта строительства рыбопромыслового флота практически не имеет. На сегодня завод в тяжелейшей финансовой ситуации, так как имеет большие долги. Чтобы спасти завод от банкротства, понадобилось вмешательство Владимира ПУТИНА.
По последней информации, контрольный пакет акций выкупил Сбербанк для последующей передачи в ОСК. Тем не менее амурчане готовы к строительству гражданских судов. "В данный момент мы имеем возможность, строить суда до 24 метров шириной и более 100 метров длиной. Мы проводили совещания с коллегами из Приморского края. Мы можем делать корпуса, затем буксировать на заводы в Приморье и там доводить их", - утверждает главный инженер завода Александр МЕРИНОВ.
"Звезда"
Предприятие расположено в ЗАТО Большой Камень. Опыт гражданского судостроения небольшой. Самый известный законченный проект - траулер "Валерий Маслаков" и РС "Ураганный". Со вторым вышел скандал. Компания-заказчик от судна отказалась, вернув его лизинговой компании. В итоге РС более года находится у причалов завода. Кроме того, у заводских причалов находится еще малый рыболовный траулер. От него также отказался заказчик. Отметился завод строительством двух буксиров для компаний, работающих на шельфе острова Сахалин.
Положительный момент - предприятие имеет стабильное финансовое положение. Правда, в начале этого года на предприятии со скандалом сменился генеральный директор. Вместо Юрия ШУЛЬГАНА предприятие возглавил бывший морской офицер, а после увольнения в запас банковский работник Юрий РАССОМАХИН. Причем, по неофициальной информации, это связано именно с акционированием завода.
"Хабаровский ССЗ"
Имеет опыт строительства средних и малых рыболовных траулеров. Завод построил для рыболовных компаний несколько судов, однако серийного производства не получилось. Несколько судов пришлось "доводить" на других предприятиях. Со стапелей завода сошел МРС 400. А для пограничников завод построил несколько специализированных катеров. Последняя разработка завода - строительство лодок для зверобойного промысла. Предприятия поставило на Чукотку около 150 единиц такой техники.
"Дальзавод" и иные
Отметился строительством нескольких МРС. Находится в стадии банкротства. Входит в состав ОСК. В настоящее время за предприятие идет борьба между местной бизнес-группой, которая фактически имеет контроль над предприятием, и ОСК.
Замыкают список два завода. Предприятие ОАО "Восточная верфь" (см. материал на этой полосе) и ОАО "Приморский завод". Стоит отметить, что в марте этого года Росрыболовство подписало с южнокорейской стороной меморандум о строительстве в Находке на базе Приморского завода судостроительного предприятия, специализирующегося на строительстве судов рыбопромыслового флота.
Тем не менее перспективы строительства судов в регионе вызывают больше скептицизма, чем оптимизма. Вот как описал ситуацию в ДФО глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ: "Судостроительные предприятия Дальневосточного региона характеризуются избытком мощностей, но они, в основном, предназначены для ремонта и строительства объектов оборонного комплекса. При этом существует большой недостаток мощностей и отсутствует достаточный опыт предприятий судостроения Дальнего Востока по строительству судов гражданского назначения".
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