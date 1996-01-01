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Приморские селяне ждут хорошей погоды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Механизаторы Анучинского района ждут погоды для уборки урожая. СХПК "Восход" в этом году посеял 1270 га зерновых - пшеницу, ячмень, овес, гречиху, кукурузу. На 100 га посеяна озимая пшеница. 1600 га занимает соя. Плюс 15 га картофеля и 2 га моркови. На 200 га - однолетние и многолетние травы. Время косить, жать, убирать урожай, но в поля выйти сельчане на своей технике пока не могут - дожди.

Проходят сроки уборки озимой пшеницы, а если ее не убрать вовремя, она осыпется и прорастет. В этом году "Восход" подготовился к уборочной кампании: в кредит приобретен дорогой комбайн, сделанный по финской технологии в Ростове. В ожидании погоды он стоит на площадке машинного двора предприятия.

В Яковлевском районе непогода помешала земледельцам полностью провести обработку зерновых, а сейчас подошло время их уборки. Из-за избыточной влаги колосья могут на корню прорастать, что может отразиться на урожайности и качестве зерна. Есть опасность, что урожай пшеницы и сои в этом году сгниет на полях. А многие местные сльхозпредприятия набрали по весне кредиты, за которые надо рассчитываться. СХПК "Прогресс" посеял сою на 3400 га. Она заросла сорняками, а выйти в поле дождь не позволяет. Кооператив нанял дельтаплан и обработал 400 га гербицидами.

Семеноводы из "Полевого", выращивающие гречиху, успели обработать 80 из 200 га площадей. А семена, посеянные 10 июля, еще не взошли. Если в августе будет солнечно, растениеводы могут собрать неплохой урожай. Но синоптики, увы, не обещают солнца.

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