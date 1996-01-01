Заседание межведомственной комиссии Министерства сельского хозяйства России прошло в Приморье

Собственно, руководителей различных служб, ответственных за состояние отрасли в регионах, в таком составе собирали и раньше, но, как правило, эти встречи носили информационный характер. Впервые целью этой работы стало оказание содействия в проведении сезонных полевых работ. Поэтому главным итогом совещания на этот раз стали те предложения, которые прозвучали от региональных руководителей отрасли. Услышать их и прибыли во Владивосток высокие московские гости.

Неслучайно местом проведения столь представительного совещания на Дальнем Востоке был выбран Приморский край. Последние годы сельское хозяйство региона демонстрировало стабильный рост и даже в условиях кризиса оказалось одним из устойчивых секторов экономики. "Не многим отраслям промышленности удается сохранять подобную устойчивость в сложной финансовой ситуации, - сказал на совещании вице губернатор Приморья Игорь УЛЕЙСКИЙ. - В 2008 г. валовое производство продукции сельского хозяйства достигло 16,6 млрд руб., что составило без малого 110% к уровню прошлого года. И первое полугодие нынешнего года показывает, что темпы эти не снижаются".

На фоне тех цифр, которые были озвучены специалистами Минсельхоза России, Приморье, по крайней мере в растениеводстве, действительно выглядит неплохо. Наш край оказался в лидерах на Дальнем Востоке по одному из главных показателей - вводу в оборот залежных земель: 47 тыс. га залежных земель было поднято за последний год. В то время как наши ближайшие соседи Хабаровский край и Амурская область сократили гектары пашни, Приморский край увеличил посевы практически по всем культурам.

Еще одним важным достижением нашего края стало техническое перевооружение сельского хозяйства. По программе краевого лизинга, работающей с 2002 г., сельхозпредприятиями было приобретено 930 единиц техники и оборудования на сумму 860 млн руб. Эти цифры, конечно, не позволяют говорить, о том, что техника обновилась полностью, да и само обновление проходило довольно хаотично, но то, что увидели на поле московские гости, все же превзошло их ожидания. По крайней мере, в состав делегации был приглашен заместитель гендиректора "Воронежсельмаша" Павел ФИЛИППОВ, прибывший с целью изучения ситуации в Приморье для продвижения здесь продукции завода. Неожиданными для него оказались не только некоторые виды техники, но и зернохранилища, установленные на предприятиях южнокорейского холдинга. "То корейское оборудование по хранению зерна, которое мы увидели в хозяйстве, - сказал Павел Филиппов, - мы можем предложить в 2 раза дешевле. Сейчас в стадии обсуждения находится проект строительства здесь предприятия по сбору сельскохозяйственной техники. К концу года надеемся приступить к его осуществлению".

Среди проблем сельхозпроизводства Приморского края существенной оказалась ситуация, связанная с сокращением выдачи кредитов банками, как инвестиционных, так и тех, которые обеспечивают проведение сельхозработ. В 2009 г. на 1 июля было выдано на развитие производства сельхозтоваропроизводителям на 330 млн руб. меньше, чем в прошлом на эту же дату. Еще хуже дела обстоят с инвестиционными кредитами. В 2009 г. их было выдано на сумму 88 млн руб., при том, что в прошлом году на эту дату было привлечено инвестиционных кредитов на сумму 150 млн руб., а в 2007 - 353 млн руб. Кстати, никто из выступавших на совещании региональных руководителей отрасли, кроме Приморского края, эту проблему не называл. Очевидно, остро она коснулась только одного региона. По крайней мере, в Приморье эта ситуация с кредитами остановила не один сельскохозяйственный проект. "Со стороны банков необходимо рассматривать сельхозтоваропроизводство как устойчиво развивающийся бизнес", - сказал директор департамента сельского хозяйства Приморья Николай БОРИСОВ.

А вот серьезной проблемой дальневосточных территорий, о которой говорили практически все выступавшие представители регионов, стали в последние годы высокие транспортные тарифы, меняющие цену продукта до неконкурентоспособного уровня. Например, Дальний Восток меньше всех других федеральных округов применяет минеральные удобрения, что, конечно, сказывается на урожайности. Но несмотря на то что правительство приняло решение зафиксировать цены на эти удобрения, доставка их даже от ближайшего производителя, расположенного в Сибири, делает его их 70% дороже в Приморском крае, а для Камчатки на все 120%. Необходимо добиться введения понижающего коэффициента для этих перевозок, передали правительству региональные руководители отрасли.