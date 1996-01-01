Нефть в Черном и Охотском море станет добывать выгоднее

Поправки в Налоговый кодекс направлены на создание благоприятных условий разработки месторождений нефти в двух морях страны.

Президиум Правительства РФ одобрил введение "налоговых каникул" при добыче нефти на месторождениях, расположенных полностью или частично в акваториях Черного и Охотского морей, сообщил журналистам замглавы Минфина Антон СИЛУАНОВ. "Да, одобрили", - сказал он.

Поправки в статью 342 части второй Налогового кодекса РФ, одобренные президиумом, устанавливают право налогоплательщиков на применение нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на месторождениях Черного и Охотского морей.

Предусматриваются "налоговые каникулы" на начальном этапе освоения участков недр в Черном море до достижения объема накопленной добычи в 20 млн тонн или на срок разработки 10 лет или 15 лет для совмещенных лицензий, а для участков недр в Охотском море - до достижения объема накопленной добычи в 30 млн тонн или на 10-15 лет для совмещенных лицензий.

Поправки в Налоговый кодекс направлены на создание благоприятных условий разработки месторождений нефти в этих морях.

Законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, сообщает РИА "Новости".