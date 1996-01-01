Представлен проект по созданию в регионе автосборочного производства

На прошедшей неделе состоялось очередное заседание регионального бизнес-клуба "Диалоги", созданного по инициативе PR-агентства "Бабич и партнеры". Тема заседания была самая что ни на есть приморская - ситуация на автомобильном рынке региона. Но настоящим событием заседания стала, пожалуй, первая публичная презентация проекта по созданию автосборочного производства компанией "Соллерс".

Проект презентовал директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь ХРУЩЕВ. Он, в частности, сообщил, что краевые власти проделали немалую работу в поиске автопроизводителя, который решился бы открыть сборочное производство в регионе. Были проведены переговоры с такими мировыми автогигантами, как "Тойота", "Ниссан", "Мазда", "Дэу" и др. Однако уже изначально было понятно, что такой малонаселенный и сложный во многих отношениях регион вряд ли привлечет внимание иностранцев, тем более в период кризиса, когда весь мировой авторынок буквально лихорадило. Не без участия российского правительства, давшего серьезные гарантии, такой смельчак нашелся в России - им оказалась компания "Соллерс", уже набившая руку на автосборке.

Следующим этапом стал выбор площадки для развертывания производства. Игорь Хрущев сообщил, что краевые власти предложили аж 18 вариантов, причем упор делался на приморскую глубинку. Однако соллерцев такая перспектива не вдохновила. Причина проста. Дело в том, что первоначально на приморский завод будут приглашены работники компании из других регионов. А тем, в свою очередь, даже в командировке хочется жить и работать в городе, а не на каком-то депрессивном отшибе.

Короче, в итоге выбрали площадку во Владивостоке в цехах "Дальзавода" (см. фотоматериал). Выступающий откровенно признался, что такой выбор не понравился администрации и лично губернатору, заинтересованному в развитии депрессивной глубинки, но сделать ничего нельзя - таков выбор "Соллерса". Как видно на фотографии, выбранное место далеко не самое идеальное для размещения подобных производств. Территория будущего завода зажата между морем и пл. Луговой, что ставит под большой вопрос дальнейшее его развитие. Не все просто и с проблемами экологии. Если простая сборка особо на окружающую среду не повлияет, то в будущем, когда запустят то же покрасочное производство, этой проблемой придется озаботиться серьезно - завод будет стоять у самой кромки воды.

Досье Что будет представлять собой будущее производство? Тут все зависит от того, какой этап брать. Так, "Соллерс" рассматривает 3 этапа организации производства в Дальневосточном регионе. Первый этап, так называемый SKD-1, - проект осуществляется для обеспечения автомобильной техникой Дальневосточного региона. Второй этап - SKD-2 - проект осуществляется для обеспечения всего рынка РФ. И третий этап: CKD - освоение сварочного и окрасочного производства. По плану производство рассчитано на выпуск 30000 авто в год.

Какие модели автомобилей будут выходить из бывших цехов "Дальзавода"? Прежде всего это целая линейка коммерческих авто марки Isuzu. Это мало- средне- и крупнотоннажные грузовики, самосвалы, седельные тягачи, автобетоносмесители, техника для ЖКХ, фургоны для малого бизнеса. Вроде как, Isuzu специально для нашего региона переделала некоторые модели авто. Проблему с микроавтобусами будет решать Fiat Dukato, который производится на заводе "Соллерс" в Татарии. Сюда их пока будут только завозить в готовом виде. Линейка "микриков" также обширна: и маршрутные такси, и междугородние автобусы, скорая помощь, спецтехника для милиции и др.

Для "простого народа" здесь будут собираться следующие модели: полноразмерные внедорожники премиум-класса Ssang Yang Raxton (отпускной ценник - от 1 млн руб.), среднеразмерные универсальные внедорожники Ssang Yang Kuron (эти подешевле - от 750 тыс. руб.). А с середины 2010 года здесь обещают запустить сборку кроссовера Ssang Yang С200. Это будет абсолютно новая машина - мировая премьера ее еще даже не состоялась. Все модели "Соллерса" попадают под правительственную программу стимулирования отечественных автопроизводителей. То есть их можно будет покупать в рассрочку под минимальную процентную ставку.

Соллерцы также обязались со временем разместить часть производства запчастей для своего завода на предприятиях Приморья, но первое время все узлы будут завозиться извне.

Самый серьезный вопрос, естественно, кадровый. Сегодня в крае просто нет специалистов необходимого уровня. Как говорилось выше, инженерно-технических работников на первое время "Соллерс" завезет со своих производств в других регионах страны, а вот рабочий класс придется готовить на месте. Деньги на подготовку дает правительство страны. По всей видимости, на первом этапе основной костяк производства составят бывшие работники "Дальзавода". Когда завод заработает на полную катушку, здесь будут трудиться 2000 человек.

Также чиновник напомнил, что "Соллерс" будет не первым автосборочным предприятием в крае. Первым стал технохолдинг Sumotori. Игорь Хрущев сообщил, что губернатор подписал письмо в правительство с просьбой распространить действие преференций для отечественных автопроизводителей и на Sumotori.