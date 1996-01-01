Прошло заседание Совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Проблемой номер один для рыбаков по-прежнему остается таможенное оформление судов и грузов в портах РФ. Это подтвердило прошедшее во Владивостоке заседание Совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. На этот раз ситуацию усугубила "система управления рисками", применяемая таможенными органами.

Как пояснили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, при оформлении судна и груза в порту таможенные органы действуют по нормативному документу, который не соответствует постановлению Правительства РФ №184 от 19 марта 2008 г. С начала июля сотрудники таможни руководствуются приказом Федеральной таможенной службы России №378 от 4 марта 2009 г., в соответствии с которым "при выборе формы таможенного контроля судна таможенный орган руководствуется системой управления рисками".

При этом рыбопромышленные предприятия о "факторах риска" не предупреждаются, а выбор их продукции определяется по системе "генератора случайных чисел". Это подразумевает 100-процентный досмотр грузов, на которые выпадает "фактор риска". Однако для того, чтобы провести осмотр продукции, находящейся в нижней позиции в трюмах судна, необходимо произвести выгрузку более 1000 тонн продукции сторонних предприятий, чья продукция находится в верхних позициях трюмов, какое-то время хранить ее в складских помещениях порта и затем произвести обратную погрузку на борт судна. Разумеется, эти перевалки значительно влияют на качество продукции. При этом стоимость всех этих операций может составлять при суточном простое судна до 3 млн руб.

И эти опасения не беспочвенны. Два беспрецедентных случая уже произошли во Владивостоке. Одному из транспортных судов пришлось потерять на это трое суток. Второе - простояло уже в течение семи суток в ожидании таможенного оформления груза, имея при этом все документы на груз на борту, оформленные в установленном порядке. Судно прибыло в порт с 4 800 тн рыбопродукции на борту, принадлежащей двум десяткам предприятий, сообщает РИА Fishnews.Ru.