В Приморье будет бойня

Как стало известно "ЗР", уже в ближайшее время в пригороде Уссурийска откроется современный завод по убою скота и разделке мяса. Проект изначально осуществлялся администрацией Приморского края, однако затем был передан частному инвестору.

До официального открытия предприятие, компания-инвестор, старается не афишировать свое участие. Тем не менее в администрации Приморского края считают, что завод будет самым современным предприятиям своего профиля.