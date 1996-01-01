На рынке косметики Приморья наблюдается рост продаж

Рынок косметики в Приморье в последнее десятилетие развивался особенно активно, причем не только в сторону роста оборотов, но и увеличения числа представленных брендов. На рынок пришли крупнейшие торговые сети, изменив во многом сложившуюся в конце прошлого века структуру потребления.

Если раньше рынок делили между собой открытые рынки и универмаги, то в последнее время торговля косметикой на открытых рынках оказалась фактически вытесненной. Зато выросла специализированная парфюмерно-косметическая розница, на которую сегодня, по некоторым оценкам, приходится порядка 30% продаж. Сложилась и аптечная торговая сеть, чего раньше не было совсем. Впрочем, аптеки занимают отдельную нишу, специализируясь в основном на лечебной косметике. Доля их на рынке в общей сложности пока не столь велика.

Сетевой формат принесли в Приморье крупнейшие национальные торговые компании. Они же, опираясь на мировой опыт, принесли и новые формы обслуживания. "Л`Этуаль" за 6 лет работы открыла 4 специализированные торговые точки во Владивостоке, 3 - в Уссурийске и 2 - в Находке. Активно расширяет площади и другая национальная сеть - "Иль Де Ботэ". "Шесть лет назад мы начинали с небольшого магазина, - говорит директор сети магазинов "Иль Де Ботэ" Оксана КОСТЮК, - теперь отстроили двухэтажное здание, открыли в общей сложности 3 магазина во Владивостоке. И не планируем менять этот формат. Если ограничиваться только отделами, то мы окажемся просто продавцами. Но нашим конкурентным преимуществом с самого начала был высокий уровень сервиса, отсюда и задача нести информацию для потребителя. Мы регулярно приглашаем косметологов, визажистов из Москвы, обучаем наш персонал".

Свою нишу на приморском рынке заняла и японская косметика. В последние годы активно развивалась сеть магазинов японской косметики "Мегуми". Компания "Норд косметик", которой принадлежит сеть, является не только розничным продавцом, но и активно работает на оптовом рынке, причем не только дальневосточном, как собственно и сеть "Мегуми", имеющая магазины не только во Владивостоке, Уссурийске и Находке, но и в Хабаровске, Москве. Как пояснили в отделе маркетинга, компания планирует открыть магазины и в других крупных городах России. Но пока наибольшая доля все же приходится на оптовые продажи.

Несмотря на то, что в магазинах национальных сетей представлена продукция почти всех ценовых сегментов, сориентированы они в основном на косметику класса люкс, при этом число марок в одной сети может исчисляться сотнями. Оксана Костюк говорит о 260 мировых марках, объединенных на российском рынке под брендом "Иль Де Ботэ". Массовый же сегмент на приморском рынке принадлежит, как правило, местным продавцам. Причем включает он не только известные мировые марки, но и российские, интерес к которым в последнее время значительно вырос. "Российские марки вполне конкурентоспособны, - говорит руководитель отдела маркетинга сети магазинов "Чудодей" Юлия СМОГОРЖЕВСКАЯ, - и они зачастую выигрывают перед другими марками в соотношении цены и качества, но у них не настолько развита дистрибуция. Российские производители только учатся работать на рынке. Тем не менее, кризис явно изменил спрос в сторону увеличения интереса к отечественной продукции. Если до осени ее доля в магазинах нашей сети составляла порядка 20-25%, то теперь она увеличилась до 30-35%".

Но реализация товаров через розничные сети - не единственный канал дистрибуции на рынке косметики. Продажи в сегменте лечебной и профессиональной косметики, тесно связанной со смежными рынками, стимулируются объемами и качеством услуг в салонах. Если лечебная косметика почти не имеет раскрученных брендов, за исключением одного-единственного, это не мешает ежегодному росту продаж, поскольку распространяется в большей степени по рекомендации медиков, то профессиональная косметика оказалась на приморском рынке в иной ситуации из-за дефицита профессионалов, способных предложить качественную услугу. Фото-имиджевая лаборатория "First Look" не так давно вышла на рынок профессиональной косметики с услугой обучения макияжу. В результате, по словам арт-директора Дианы ЛАДНЕВОЙ, компания в этом году увеличила продажи косметики на 30%.

В последние годы спрос наиболее активно рос в премиальном сегменте. Сегодня, после праздничных зимних и весенних продаж, этот рост фактически остановился и даже по некоторым позициям очевиден спад. Тем не менее, выручки растут, говорят продавцы. Связано это в первую очередь с ростом цен на продукцию, зависящую от курса мировых валют. Хотя, если объемы реализации считать в штуках, то картина выглядит несколько иначе. Впрочем, спрос в последние месяцы активно стимулировался акциями. В этой ситуации уместно говорить не столько о снижении спроса, сколько о переходе его в другие сегменты, причем, по некоторым оценкам, в ближайшее время значительная доля продаж будет за дискаунтерами, поскольку именно они в состоянии сформировать то предложение, которое сейчас оказалось наиболее востребованным.