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Россия и Китай: итоги Харбинского форума
Большое видится на расстоянии - так и значимость любого события можно объективно оценить только по прошествии некоторого времени.
Форум торгово-экономического сотрудничества "Провинция Хэйлунцзян - Тайвань - регионы России" прошёл с 12 по 15 июня 2009 года в Харбине, КНР.
Прошло уже несколько недель с момента окончания Форума, а российские организаторы и участники до сих пор получают благодарственные отзывы и предложения о сотрудничестве из Китая.
Форум открыл деловую программу 20-й Харбинской ярмарки - важнейшей площадки торгово-экономического сотрудничества РФ и КНР.
Организаторы Форума с китайской стороны - Всекитайский комитет по содействию международной торговле, Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Народное правительство г. Харбина, ТПП провинции Хэйлунцзян.
С российской стороны организаторами Форума стали Российский Союз выставок и ярмарок и Дальэкспоцентр.
В Форуме приняли участие представители органов власти, ТПП и бизнеса из 9 российских регионов. Впервые на мероприятии такого рода были широко представлены выставочные центры РФ - "Дальэкспоцентр", "Кузбасская ярмарка", "Казанская ярмарка", "Экспо-Тольятти", "Улан-Удэнская ярмарка", "Хабаровская международная ярмарка", "Сахалинский Экспоцентр" и "Сахалинский международный экспоцентр".
С китайской стороны участниками Форума стали руководители органов власти, ТПП и компании из 5 провинций КНР и Тайваня.
Общее количество участников Форума превысило 400 человек, из них более 200 - представители Тайваня и более 50 человек - с российской стороны.
На пленарном заседании Форума с докладами выступили вице-губернатор провинции Хэйлунцзян г-н Сунь Яо, руководители ТПП РФ и КНР, профессиональных ассоциаций. От Российского Союза выставок и ярмарок с докладом о современном состоянии российской выставочной индустрии выступила В.С. Ермилова - генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр".
Форум был практичным и результативным. Акцент на Форуме был сделан на деловые переговоры между российскими и китайскими участниками. Интерес китайской стороны к предложениям российской делегации был огромный, в зале переговоров, как принято говорить в таких случаях, яблоку негде было упасть.
Важной темой Форума было обсуждение механизма развития сотрудничества КНР и РФ через выставки. Ключевым моментом Форума стало подписание многостороннего соглашения о создании Выставочно-конгрессного Союза Северо-Востока Китая и регионов России. Ермилова В.С., генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр", член комитета по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП РФ.
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