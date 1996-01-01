Россия и Китай: итоги Харбинского форума

Большое видится на расстоянии - так и значимость любого события можно объективно оценить только по прошествии некоторого времени.

Форум торгово-экономического сотрудничества "Провинция Хэйлунцзян - Тайвань - регионы России" прошёл с 12 по 15 июня 2009 года в Харбине, КНР.

Прошло уже несколько недель с момента окончания Форума, а российские организаторы и участники до сих пор получают благодарственные отзывы и предложения о сотрудничестве из Китая.

Форум открыл деловую программу 20-й Харбинской ярмарки - важнейшей площадки торгово-экономического сотрудничества РФ и КНР.

Организаторы Форума с китайской стороны - Всекитайский комитет по содействию международной торговле, Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Народное правительство г. Харбина, ТПП провинции Хэйлунцзян.

С российской стороны организаторами Форума стали Российский Союз выставок и ярмарок и Дальэкспоцентр.

В Форуме приняли участие представители органов власти, ТПП и бизнеса из 9 российских регионов. Впервые на мероприятии такого рода были широко представлены выставочные центры РФ - "Дальэкспоцентр", "Кузбасская ярмарка", "Казанская ярмарка", "Экспо-Тольятти", "Улан-Удэнская ярмарка", "Хабаровская международная ярмарка", "Сахалинский Экспоцентр" и "Сахалинский международный экспоцентр".

С китайской стороны участниками Форума стали руководители органов власти, ТПП и компании из 5 провинций КНР и Тайваня.

Общее количество участников Форума превысило 400 человек, из них более 200 - представители Тайваня и более 50 человек - с российской стороны.

На пленарном заседании Форума с докладами выступили вице-губернатор провинции Хэйлунцзян г-н Сунь Яо, руководители ТПП РФ и КНР, профессиональных ассоциаций. От Российского Союза выставок и ярмарок с докладом о современном состоянии российской выставочной индустрии выступила В.С. Ермилова - генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр".

Форум был практичным и результативным. Акцент на Форуме был сделан на деловые переговоры между российскими и китайскими участниками. Интерес китайской стороны к предложениям российской делегации был огромный, в зале переговоров, как принято говорить в таких случаях, яблоку негде было упасть.

Важной темой Форума было обсуждение механизма развития сотрудничества КНР и РФ через выставки. Ключевым моментом Форума стало подписание многостороннего соглашения о создании Выставочно-конгрессного Союза Северо-Востока Китая и регионов России. Ермилова В.С., генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр", член комитета по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП РФ.