Японцы привезли в Приморье арбузы

Шестьсот арбузов из префектуры Тоттори, Япония, было доставлено в столицу Приморья - их можно было продегустировать и даже приобрести в торговых точках города. Продавались сахарные ягоды-великаны по цене 2093 руб. за штуку.

Арбузы из местечка Дайэй славятся своим превосходным качеством и восхитительным вкусом уже более ста лет. У себя на родине они чрезвычайно популярны, считаются сладкими и вкусными, к тому же при их выращивании не используются вредные добавки. Производитель - Всеяпонская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов - совершил первую попытку экспорта своей продукции на территорию Приморского края. Если арбузы придутся по вкусу жителям и гостям Владивостока, японская сторона планирует наладить их регулярный завоз с помощью паромной линии Владивосток-Донгхэ-Сакаиминато, которая начала функционировать с прошлого месяца.