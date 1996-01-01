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Продажи мороженого во Владивостоке просели на 20%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Летний сезон этого года оказался для мороженщиков не самым спокойным. Рынок потрясли, с одной стороны, нововведения, связанные с началом реализации техрегламента на молочную продукцию, с другой - инициатива Молочного союза, предложившего ввести новое название для мороженого с повышенным содержанием растительных жиров.

Фактически молочники предложили разделить привычное мороженое на два продукта: собственно мороженое, изготовленное из натурального молочного сырья, и мелорин - для десертов, содержащих более 12% растительных жиров. Правда, эта инициатива не нашла поддержки законодателей. Против нее выступил Союз мороженщиков России. Сегодня, по данным этой организации, в России около 70% мороженого выпускается с растительными добавками, и если бы поправка была принята, то менять название пришлось бы большинству сортов этого продукта. Бурная дискуссия в прессе пока закончилась победой мороженщиков.

Между тем сами мороженщики главные проблемы рынка видят в другом. "У нас нет единого правового поля на этом рынке, - считает директор ООО "Полюс экспресс" Алексей РЕЗНЮК. - Техрегламент обязал всех производителей указывать на упаковке, из какого сырья произведено мороженое: сухого молока или натурального. Но ведь из крупных западных производителей целого ряда известных марок никто фактически не перешел на новую упаковку. В магазинах продается мороженое с маркировкой, не соответствующей новому закону".

Еще сложнее ситуация со сроками реализации. На упаковке, как правило, указан срок хранения продукта - 6-12 месяцев. И практически мало кто обращает внимание на то, что этот срок предполагает хранение в таких мощных холодильниках, которые имеют только заводы-производители. Это в них мороженое может храниться долго, но как только продукт покинул завод, ситуация меняется. "Такие температуры не могут обеспечить ни перевозчики мороженого, ни магазины, - говорит Алексей Резнюк, - поэтому для мороженого, попадающего в торговлю, автоматически сокращаются сроки реализации, причем зачастую до месяца. Эта проблема тоже оказалась вне правового поля".

Но кроме правовых неувязок свои проблемы добавила в этом году и погода. Мороженое - особый продукт, его продажи, по словам мороженщиков, на 70% зависят от импульсивных покупок. А для них нужны погодные условия. В нынешнее нежаркое лето во Владивостоке продажа мороженого в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%.

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