www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморские фермеры прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пятницу и субботу, 10 и 11 июля, во Владивостоке на центральной площади города прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где была представлена продукция сельхозпроизводителей и предприятий рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края. Все товары предлагались покупателям с наименьшей торговой наценкой.

На ярмарке была представлена не только сельскохозяйственная, но и мясомолочная продукция, хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты. Самым приятным для посетителей было то, что товары предлагались по доступной цене. Однако сельхозпроизводители признались, что в ближайшем будущем ожидается подорожание всей продукции. «Погода этим летом дождливая, - прокомментировал ситуацию один из предпринимателей, - солнца мало, поэтому много овощей пропадает, не вызревает. Соответственно, цены при таких условиях будут расти». Уже поднялись в цене и продолжат подорожание помидоры, а вслед за ними и другие овощи, если погода не восстановится. Цена на главный продукт – картофель - пока держится на одном уровне и составляют от 15 до 30 руб.за килограмм в зависимости от величины клубней.

Цены на ягоду формируются аналогично – дорожают те сорта, которые уже отходят (например, клубника). Достигшие пика урожайности смородина, паричка и крыжовник наоборот дешевеют. Малина, главное лекарство от простуды зимой, стоит особняком и по прогнозам предпринимателей в цене опускаться не будет.

Принять участие в ярмарке могли все товаро- и сельхозпроизводители края, подавшие заявку в управление торговли и услуг администрации Владивостока. Но, как признались её участники, попасть на саму ярмарку было не так - то просто. Причина – следящие за порядком посты ДПС на въезде в город. Работники дорожно-патрульной службы не только проводили проверку товара, но и требовали у приезжих, помимо документов на автомобиль, разрешение на ярмарку, санитарный паспорт и справку на землю.

Но, как ни старались сотрудники ГАИ выявить перекупщиков, некоторые предприниматели признались, что часть предлагаемого ими товара была не с личного огорода. «Есть люди, которые выращивают овощи в теплице, им некогда торговать, а у нас, например, ещё не всё поспело, - конечно, мы закупаем часть товара у них – не хочется ведь везти на ярмарку одну картошку и зелень, - поделился с «ЗР» один из участников ярмарки. Однако радует то, что на продукцию наших ближайших соседей объявлено табу. «Китайскую продукцию не берём – это невыгодно, потому что их овощи быстро портятся, и никакой прибыли от этого не получаешь, - продолжил предприниматель, - Приобретаем у проверенных людей, которых знаем, которым доверяем – и для себя, и на продажу».

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в г.Владивостоке по поручению губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Это одна из реальных антикризисных мер по поддержке как производителей, так и потребителей Приморского края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru