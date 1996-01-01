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Приморские фермеры прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию
В пятницу и субботу, 10 и 11 июля, во Владивостоке на центральной площади города прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где была представлена продукция сельхозпроизводителей и предприятий рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края. Все товары предлагались покупателям с наименьшей торговой наценкой.
На ярмарке была представлена не только сельскохозяйственная, но и мясомолочная продукция, хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты. Самым приятным для посетителей было то, что товары предлагались по доступной цене. Однако сельхозпроизводители признались, что в ближайшем будущем ожидается подорожание всей продукции. «Погода этим летом дождливая, - прокомментировал ситуацию один из предпринимателей, - солнца мало, поэтому много овощей пропадает, не вызревает. Соответственно, цены при таких условиях будут расти». Уже поднялись в цене и продолжат подорожание помидоры, а вслед за ними и другие овощи, если погода не восстановится. Цена на главный продукт – картофель - пока держится на одном уровне и составляют от 15 до 30 руб.за килограмм в зависимости от величины клубней.
Цены на ягоду формируются аналогично – дорожают те сорта, которые уже отходят (например, клубника). Достигшие пика урожайности смородина, паричка и крыжовник наоборот дешевеют. Малина, главное лекарство от простуды зимой, стоит особняком и по прогнозам предпринимателей в цене опускаться не будет.
Принять участие в ярмарке могли все товаро- и сельхозпроизводители края, подавшие заявку в управление торговли и услуг администрации Владивостока. Но, как признались её участники, попасть на саму ярмарку было не так - то просто. Причина – следящие за порядком посты ДПС на въезде в город. Работники дорожно-патрульной службы не только проводили проверку товара, но и требовали у приезжих, помимо документов на автомобиль, разрешение на ярмарку, санитарный паспорт и справку на землю.
Но, как ни старались сотрудники ГАИ выявить перекупщиков, некоторые предприниматели признались, что часть предлагаемого ими товара была не с личного огорода. «Есть люди, которые выращивают овощи в теплице, им некогда торговать, а у нас, например, ещё не всё поспело, - конечно, мы закупаем часть товара у них – не хочется ведь везти на ярмарку одну картошку и зелень, - поделился с «ЗР» один из участников ярмарки. Однако радует то, что на продукцию наших ближайших соседей объявлено табу. «Китайскую продукцию не берём – это невыгодно, потому что их овощи быстро портятся, и никакой прибыли от этого не получаешь, - продолжил предприниматель, - Приобретаем у проверенных людей, которых знаем, которым доверяем – и для себя, и на продажу».
Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в г.Владивостоке по поручению губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Это одна из реальных антикризисных мер по поддержке как производителей, так и потребителей Приморского края.
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