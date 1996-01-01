Дольщиков Владивостока отнесли к категории проблемных

14 июля в медиацентре газеты «Владивосток» прошло заседание круглого стола на тему «Долевое участие в строительстве: правовое и экономическое решение», целью которого являлась разработка рекомендаций для граждан, застройщиков, финансовых институтов и местных властей по программному подходу к проблеме долевого строительства во Владивостоке.

Инициатором мероприятия выступило Приморское региональное отделение «Союз заёмщиков и вкладчиков России». В заседании круглого стола приняли участие представители со стороны застройщиков, дольщиков, юристов, риелторов, страховщиков, а также делегаты от банков и Департамента градостроительства Приморского края. Провёл заседание Александр ИВАШКИН, председатель независимого партнёрства «Лига». Открывая круглый стол, он предложил разделить дольщиков на три категории: обманутые, проблемные и пострадавшие, - и определить, к какой из них можно отнести дольщиков г.Владивостока.

Сегодня рынок недвижимости переживает не лучшие времена. Что ждёт его впереди и как бороться с существующими проблемами? – на эти вопросы предлагалось ответить участникам круглого стола. Финансовый кризис повлёк за собой падение покупательской способности населения, что повлияло и на благосостояние застройщиков, и соответственно на инвестирование банков. Многие стройки заморозились. Банки столкнулись с невыплатами кредитов. Область инвестирования в строительство стала наиболее рискованным сектором. Но, тем не менее, представители двух банков, Сбербанк и Газпромбанк, отметили, что готовы работать с застройщиками и сокращения ипотечных программ не предвидится, но основным принципом этой работы должно быть гарантированное устойчивое финансовое состояние заёмщика.

Также было отмечено, что привлечение дольщиков к сотрудничеству является для строительных компаний вынужденной мерой, т.к. им не хватает оборотных денег на строительство. Между сторонами заключается договор на долевое участие в строительстве, где прописываются все права и обязанности сторон. Но несмотря на это, по словам Евгения ЭНГЕЛЬСА, юриста ПРО Союза заёмщиков и вкладчиков России, уже около 200 человек обратились в отделение с жалобами на застройщиков, 90% которых направлены против компании «ДВСК». Евгений Энгельс также отметил, что проблема заключается в правовой безграмотности населения. В 2004 г.был принят Федеральный закон (№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»), который с тех пор является основным документом, регламентирующим отношения сторон, участвующих в долевом строительстве, в соответствии с которым на территории края работают 27 компаний. Но действие закона распространено лишь на правоотношения, связанные с объектом, разрешение на строительство которого было дано после вступления закона в силу. А «ДВСК» получила разрешение на строительство в 2003 г., и договоры были заключены без соблюдения норм, предусмотренных в законе №214.

Заместитель директора Департамента градостроительства Александр КОВАЛЬ назвал причину замораживания строительных работ компании «ДВСК»: «Компания была привлечена к административной ответственности, т.к.срок действия разрешения на строительство истёк и проектная документация не прошла экспертизу. Строительство было приостановлено». Проблемные дольщики обратились в суд, требуя вернуть их деньги. Но никакого решения по делу пока не принято, и дольщики продолжают добиваться справедливости.

Во избежание подобных ситуаций гражданам, которые собираются принять участие в долевом строительстве, было рекомендовано проверять все документы компании – застройщика, с которой планируется сотрудничество, попросить образцы договоров и проконсультироваться с юристами на правильность их составления и узнать репутацию компании.

По итогам заседания круглого стола было принято решение о составлении памятки для дольщиков, где будут указаны их юридические права. Также было предложено провести мониторинг объектов долевого строительства на рынке нового жилья и составить реестр проблемных дольщиков. По завершении было констатировано, что на сегодняшний день во Владивостоке нет обманутых дольщиков – есть только проблемные. Но решение суда по делу «ДВСК» может изменить ситуацию.