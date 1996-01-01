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Цена на жилье в Хабаровске упала на 10%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Стоимость среднего квадратного метра по Хабаровску за полугодие упала более чем на 6000 руб. (-10,6%). Снижение цен предложения наблюдалось во всех сегментах рынка. Наиболее подешевел за полгода средний квадратный метр у двухкомнатных квартир - на 14400 руб. (-22,5%), по районам престижности снижение было равномерным с темпом около 10%, среди квартир различной планировки лидировали малосемейки, средний квадратный метр у них стал предлагаться дешевле в среднем на 8000 руб. (-13%).

Менее охотно снижали цены продавцы на квартиры новой планировки и в центре города. Средний квадратный метр за полгода в этих сегментах рынка снизился в цене на 10% и 9% соответственно.

К началу второго полугодия средний квадратный метр по городу стоил 50669,77 руб., откатившись до уровня цены декабря 2007 года. За первый летний месяц спад цены предложения среднего квадратного метра составил 2,46%. При этом следует заметить, что компьютерная модель изменения рынка недвижимости упорно продолжает прокладывать тренд стоимости среднего квадратного метра вверх, ближе к нулю. Это говорит о том, что по расчетам рынок уже должен начать выход из красной зоны. А не получается этого на практике, возможно, из-за обычного летнего спада активности на рынке недвижимости, который наблюдается в этот период ежегодно.

Наименьшие изменения в течение последнего месяца наблюдались в сегменте трехком-натных квартир. Цена предложения среднего квадратного метра здесь снизилась менее чем на полтора процента. Наиболее вероятная причина этого в том, что цены на них хотя и высокие, но они больше соответствуют реальным, чем у однокомнатных квартир, на которые, как правило, цены предложения завышаются больше разумного. В итоге, в трудные времена на трехкомнатные квартиры предложение снижается менее охотно, чем на однокомнатные. Это подтверждает и риелторская практика. При знакомстве с квартирой и дальнейших переговорах покупателю иногда удается снизить цену продавца на однокомнатную квартиру до 10%, в то время как на трехкомнатную редко случается уменьшить цену более чем на 5%. По районам престижности цены снижались в течение месяца равномерно с темпом от 2,5% до 3%, хотя чуть медленнее процесс шел в центре города.

Анализируя ситуацию с продажами квартир в зависимости от их планировки, выясняется, что хуже всего обстояло дело со "сталинками" - они пользуются все меньшим спросом. В результате цены предложения квадратного метра у этой категорию жилья снизились за месяц больше, чем у квартир других типов планировок (-5,4%).

Квартиры новой планировки всегда являлись лидерами продаж, поэтому цены предложения на средний квадратный метр у них и в июне снижались медленнее (-2,4%).

За первый летний месяц возросла доля предложения на рынке квартир улучшенной пла-нировки ("брежневок"). В процентном отношении они вышли с третьего на второе место после квартир новой планировки. Благодаря этому средний квадратный метр у этой кате-гории жилья за последний месяц все-таки подешевел, хотя и минимально (-1,6%).

Стоимость среднего квадратного метра дает возможность объективнее оценивать ситуа-цию на рынке недвижимости. Поэтому в первую очередь рассматривается этот показатель. Стоимость же квартир, даже формально одинаковых, может отличаться значительно. Тем не менее для участников рынка жилья стоимость квартир играет важную роль, поэтому мы не можем в обзоре рынка обойти этот показатель. Хотя значения цен здесь могут быть усредненные в еще большей степени, чем при анализе квадратного метра. Итак, в июне стоимость предлагаемых на продажу квартир в подавляющем большинстве сегментов рынка уменьшилась. Наиболее заметные изменения произошли у двухкомнатных квартир (-2,57%), они подешевели в среднем на 66 тыс. руб.

Среди районов престижности наибольшее падение цен предложения в июне наблюдалось в районе средней отдаленности. Цены здесь стали ниже на 4,4%. При этом локомотивом снижения выступали одно- и двухкомнатные "сталинки". Более чем на 5% дешевле стали предлагаться в этом районе и "хрущевки". Северный микрорайон этого района престиж-ности отличился существенным снижением цен предложения на однокомнатные (-7%) и трехкомнатные (-5,5%) квартиры, а район улицы Краснодарской и Авиагородка на двухкомнатные квартиры (-5,8% и -5,3% соответственно).

Среди квартир различной планировки в снижении цен предложения лидировали "хрущевки" и "сталинки" (примерно по 2,8%). Меньше всего снизились цены на квартиры новой планировки (-1,5%).

На общем фоне снижения цен в июне выделился самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир новой планировки в центре города. Здесь за месяц цены не то чтобы не снижа-лись, а наоборот выросли почти на 3%, и такие квартиры стали предлагаться дороже в среднем почти на 170 тыс. руб. Уравновешивая рост в этом сегменте, однокомнатные квартиры новой планировки в центре города стали предлагаться дешевле на 4%, трехкомнатные "хрущевки" почти на 6%, а однокомнатные на 5%. Но наиболее значительно в центре упали цены предложения на малосемейки - в среднем на 136 тыс. руб. (-8,2%).

Из микрорайонов и жилмассивов в июне более оптимистично, с точки зрения кризиса, выглядел район станции Хабаровск-2, где цена предложения на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры заметно выросла - в среднем более чем на 6%. В других жилмассивах, из двадцати наблюдаемых, цены на трехкомнатные квартиры росли в семи, а на однокомнатные - в четырех. В некоторых из них рост был символическим. Например, в Прибрежном микрорайоне однокомнатные квартиры стали предлагаться в среднем дороже всего на одну тысячу руб. А где-то, например, в районе улицы Краснодарской трехкомнатные квартиры предлагались в среднем дороже, чем месяц назад, на 140 тысяч руб.

В целом июнь на рынке жилой недвижимости Хабаровска можно охарактеризовать как месяц начала летнего застоя, усиленный кризисными явлениями. Видимо, и последующие летние месяцы будут выглядеть аналогично. И только в сентябре-октябре, если не накроет нас вторая волна этого позорного явления капитализма, можно будет с твердой уверенностью сказать, что половина кризиса на рынке недвижимости Хабаровска осталась позади.

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