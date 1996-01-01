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Японских продуктов в Приморье становится больше
Японские продукты питания на приморском продовольственном рынке, несмотря на возросшие в начале года цены, демонстрируют стабильность продаж, что позволяет компаниям успешно развиваться даже в условиях кризиса.
"Рынок японских продуктов питания не испытал серьезных потрясений, - говорит президент компании "Ейлан" Елена ДОБРЖАНСКАЯ. - Если в единичном исчислении наши объемы продаж несколько снизились, то в денежном выражении они остались на уровне прошлого года. Конечно, кризис отразился в какой-то степени на ассортименте. Раньше мы выбирали продукты исключительно по вкусу и виду, сейчас изменилась категория цен. Тем не менее только за последние полтора месяца мы добавили 50 наименований. Например, значительно увеличилось количество видов газированных напитков. Мы и раньше поставляли японский лимонад, теперь ассортимент этого товара увеличился на 20 наименований. По плодоовощной продукции тоже расширили ассортимент. Поставки в прошлом году были фактически по всем основным позициям, исключение составляли только огурцы и персики. В этом году мы предлагаем и эти продукты".
Развитию рынка японских продуктов способствует и та гибкая политика, которой придерживаются японские поставщики. Японцы вообще к партнерству относятся бережно, говорят участники рынка, а в условиях кризиса, когда, например, корейские или американские партнеры ужесточают требования, опасаясь сложностей, причем настолько, что от американских поставок фруктов некоторые компании вообще были вынуждены отказаться. Японские партнеры, наоборот, идут навстречу и, учитывая российские реалии, соглашаются на отсрочки платежей. Именно это обстоятельство участники рынка называют главным фактором, поддерживающим их бизнес.
А вот что явно мешает ему, так это сложившаяся российская практика оформления документов на продукцию. "Процедуры оформления документов на товар настолько долгие, - говорит Елена Добржанская, - что мы теряем на простаивании контейнеров в порту в ожидании хлебных сертификатов сотни тысяч рублей. В итоге все это влияет на конечную цену. Та же лапша без этих простоев стоила бы в рознице гораздо дешевле".
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