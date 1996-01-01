Стратегическая картошка

Старожилы помнят, что Магаданская область не всегда была зависимой от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот только давно канули в Лету те времена, когда из Сеймчанского аэропорта каждый день взлетали самолеты, под завязку груженные сметаной, картофелем и мясом, в сторону Магадана и Чукотки. На местных комбинатах производили не только копченую колбасу, сосиски, но и пиво и даже мороженое. А в ресторанах к столу подавали голубичное вино собственного производства, хариус, жаркое из сохатины и оленины. Однако и тогда обеспечить на все сто процентов территорию своей продукцией не удавалось - на Колыме не растут пшеница, рис, гречиха, лук, яблоки, подсолнечник и другие культуры.

Островки роста

Несмотря на потери, понесенные сельскохозяйственной отраслью Колымы в ходе реформ и "увлечения" импортным продовольствием, в области сохранилось несколько достаточно мощных агропредприятий. В их числе совхоз "Сеймчан", муниципальные сельскохозяйственные предприятия "Арманское" и "Энергетик". Со временем рядом с ними появились фермерские хозяйства, которые, оперившись, перехватили инициативу у своих старших братьев. Фермеры доказали, что с меньшими затратами и небольшим количеством людей могут добиваться более высоких результатов. Яркий тому пример - КФХ "Комарово", основанное в 2006 году. В прошлом году там было произведено 600 тонн молока, 45 тонн свинины, 180 тонн картофеля. Фермер не только сам крепко встал на ноги, но и помог спасти животноводство, рабочие места обанкротившегося МУСХП "Хасынское". Сейчас в хозяйстве "Комарово" более 700 голов скота, а каждая дойная корова дает более двух с половиной тысяч килограммов молока в год. Фермеры не собираются останавливаться на достигнутом.

Рекордсменом по надоям на Колыме стало фермерское хозяйство "Эвелина" - там каждая корова в год дает более 4,5 тыс. кг молока. На крупных сельхозпредприятиях этот показатель ниже.

Шестой год существует фермерское хозяйство "Ольское", которым руководит Башир ДЗАУРОВ. В свой жизни он перепробовал много профессий, работал егерем, токарем, трактористом, оленеводом. Свое хозяйство основал на базе развалившегося ОПХ "Ольское", где работал главным инженером. В наследство ему досталось сорок сильно отощавших коров да зияющая дырами ферма. Сегодня "Ольское", без всякого преувеличения, - самое динамично развивающееся хозяйство в области. На его фермах 195 голов скота, 140 свиней, у хозяйства - сотни гектар пашни и сенокосных угодий. Когда надои были 200-300 кг в день, сложностей с реализацией не возникало, но когда буренки стали давать более тонны, появились серьезные проблемы. Продавать на разлив такое количество молока стало хлопотно. Покупатель куда охотней берет расфасованную продукцию в ярких пакетах. Порядком намучившись с реализацией молочной продукции, Башир Дзауров приобрел мини-завод. Вряд ли у него что получилось бы из этой затеи, если бы не кредит, который ему предоставил Россельхозбанк в рамках национального проекта АПК.

Традиционно Колыма выращивала большие урожаи капусты. Совхоз "Сеймчан" 74 года тому назад создали специально для того, чтобы обеспечивать "Дальстрой" витаминной продукцией. Но это было вчера. Сегодня в "Сеймчане" считают, что выращивать капусту при высоких тарифах на электроэнергию нет смысла. Кусаются цены на горючее: бензин и солярка на трассе на десять рублей дороже, чем в областном центре. А вот в одном из старейших фермерских хозяйств Среднеканского района "Агро", которым руководит агроном по призванию Г. И. ШЕВКОВСКИЙ, другого мнения. Там считают, что заниматься выращиванием капусты выгодное дело. "Агро" обеспечивает кочанами не только колымских потребителей, но и Якутию. В соседний регион отправляют капусту целыми баржами, которые доставляют в Сеймчан уголь из Зырянского разреза. Помимо "Агро" возделыванием капусты занимаются в хозяйствах "Орион" и "Эсчан" Ягоднинского района.

Лидер по производству картофеля на Колыме - ООО "Заречье". Хозяйством, которое существует седьмой год, руководит Н. Д. ТОПАЛОВ. Благодаря уникальному микроклимату, во многом похожему на сеймчанский, "Заречье" выращивает высокие урожаи - до 20 тонн с гектара. Прошлым летом, несмотря на обильные дожди в сентябре, смогли собрать 750 тонн картофеля. Уже этой весной фермер решил увеличить картофельное поле с 70 до 100 га. Если лето будет благоприятным, это позволит собрать не менее тысячи тонн.

— Уверен: наши фермеры и сельскохозяйственные предприятия способны полностью обеспечить колымчан своим картофелем, - говорит руководитель хозяйства. - Если возникнет необходимость, готовы расширить поле еще в несколько раз. Главное, чтобы покупали. Техники для обработки таких площадей, хранилищ у нас хватает. Чего, правда, не скажешь о рабочих и специалистах. Эту проблему необходимо решать комплексно, вместе с властными структурами территории.

Мал золотник, да дорог

И хотя доля сельского хозяйства в ВВП Магаданской области составляет всего 2%, его роль в обеспечении продовольственной безопасности чрезвычайно высока. В прошлом году сумма дотации из областного бюджета для местных сельхозпроизводителей была увеличена на 50%. Всего на поддержку аграрного сектора Магаданской области направлено 102 млн рублей, в том числе 83,5 млн - из областного и 18,5 млн - из федерального. Затраты областного бюджета на дотации сельхозпроизводителям в 2009 году возрастут до 123 млн рублей.

В 2008 году на Колыме началась реализация областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2008-2012 годы". Как считает губернатор Николай ДУДОВ, она уже дает положительный результат. Пусть пока и не столь весомый по цифрам, но не менее важный по формирующейся в отрасли тенденции: практически по всем видам сельхозпроизводства есть рост. Этому в значительной мере способствовала государственная финансовая поддержка отрасли.

Сельскохозяйственные товаропроизводители обновляют основные фонды: закупают сельскохозяйственную технику для кормопроизводства, оборудование для содержания птицы, переработки молока, ведут реконструкцию ферм крупного рогатого скота, закупают племенных животных.

Пристальный анализ работы субъектов аграрной отрасли дает повод для выработки оперативных решений по поддержке предприятий. Так, в прошлом году в животноводстве более эффективными оказались фермерские хозяйства (только производство молока здесь выросло на 37%), а вот крупные коллективные и муниципальные предприятия существенно сократили показатели. Колхозники ссылаются на резко выросший диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Фермеры при том же ценовом раскладе смогли обеспечить рост производства не столько за счет увеличения поголовья, сколько благодаря росту продуктивности коров, совершенствованию организации производства.

Помогая выживать аграрной отрасли в целом, администрация области старается делать акцент на наиболее значимых для продовольственного обеспечения территории предприятиях. Среди них птицефабрика "Дукчинская", на которой производится более 80% местного яйца. Благодаря государственной поддержке идет последовательная модернизация предприятия, в прошлом году реконструирован еще один цех, в котором установлено новое оборудование зарубежного производства для содержания птицы, не имеющее аналогов в стране. Результат - реализация продукции увеличилась на 18%.

Более половины валовой продукции сельского хозяйства территории производится в растениеводстве. В прошлом году, например, в области на 15% больше прошлогоднего урожая получили картофеля. И опять же прослеживается тенденция - не только увеличение площадей обеспечивает рост, но и повышение урожайности - за счет улучшения агротехники, посадки элитных семян, использования достаточного количества удобрений.

Крестьяне все активнее пользуются возможностями, которые дает целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственного назначения на 2006-2010 годы", в соответствии с которой предусмотрено субсидирование понесенных затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений. В 2008 году хозяйства приобрели удобрений на 6,3 млн рублей, причем 4,5 млн рублей им было возмещено из областного бюджета. В рамках реализации мелиоративных мероприятий областной целевой программы идет мелиорация земель.

Имея за плечами поддержку в виде областной программы, магаданские сельхозпроизводители в прошлом году привлекли более 57 млн рублей банковских кредитов. Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей стимулирует вложение средств в отрасль. Бюджетное субсидирование процентной ставки по кредитам возросло с 3,8 млн рублей в 2007 году до 6,3 млн рублей в 2008 году, в том числе за счет средств областного бюджета.

Стратегически задача ставится так: сохранить в области достигнутый уровень производства и обеспечить его рост. Администрация Колымы ориентирует агропродовольственную политику на развитие производства тех видов сельскохозяйственной продукции, по которым область может перейти на полное самообеспечение или существенно сократить свою зависимость от ввоза из других регионов молока, яйца, картофеля, овощей. Именно местная продукция в области как никогда востребована. Об этом можно судить по тому, что некоторые коммерсанты продают китайские картошку, огурцы, помидоры под видом местных.