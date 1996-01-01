Заоблачная даль

Сезон отпусков уже начался, с наступлением весны мечты о путешествиях должны материализоваться в реальные маршруты и билеты. Но готовы ли дальневосточники к дальним поездкам и какие маршруты предлагают им сегодня авиакомпании?

Уже в середине декабря было отмечено большое количество возвратов авиабилетов - сказались подавленность и неопределенность, вызванные экономическим кризисом. Дальневосточники отказывались от ранее запланированных поездок. Первые три месяца 2009 года показали снижение покупок в сравнении с уровнем прошлого года. Не произошло оживления пассажирского спроса и в апреле.

— Мы видим, что ситуация затормозилась. Каким будет лето 2009-го - трудно сказать, - поделилась наблюдениями с "ДК" Ольга ГУРЕВИЧ, исполнительный директор Агентства путешествий Приморский клуб. - Обычно в это время места на лето активно "закрываются". Сейчас, как ни удивительно, билеты есть и по выгодному "зимнему" тарифу.

Авиакомпании ждут спроса

Сегодня единая система бронирования билетов на все направления открыта и доступна. Можно отслеживать загрузку рейса, активность спроса, тарифы конкурентов. В силу того, что цена билета зависит исключительно от решения авиакомпании, тариф в системе может измениться моментально - нажатием нескольких кнопок компьютера. Система позволяет гибко реагировать на повышение спроса повышением цены, но важно, чтобы и спрос не подвел. В западном направлении для дальневосточников важно одно - долететь бы до Москвы, супер-хаба нашей страны, чтобы потом продолжить маршрут в южном или западном направлении. Апрельское предложение от компании "Владивосток Авиа" - 16 800 руб., от "Аэрофлота" - 18 000 рублей (цены туда и обратно, на другие маршруты см. табл.1.). "Мы видим, что "Аэрофлот", да и некоторые другие перевозчики, активно "мониторят" ситуацию и реагируют в зависимости от того, насколько успешно идет покупка билетов на рейсы по отдельным направлениям" - считает Ольга Гуревич. - О ценах в разгар сезона вряд ли кто-то сегодня скажет определенно. Понятно, что все зависит от загрузки, как люди будут покупать билеты, так и поведут себя компании. Если рейс будет полупустым - одно, если покупательная способность повысится - авиакомпаниям можно продавать билеты дороже".

Не внесло ажиотажа и введение льгот дальневосточникам. Субсидии с 15 мая по 15 сентября для студентов и пенсионеров действуют. Стоимость билетов в 14 000 рублей до Москвы в обе стороны и 14 500 руб. до Петербурга довольно привлекательна. Но даже введение значительных квот на каждый рейс для льготников пока не сказалось на активности остальных пассажиров. Возможно, еще не вечер? "Мы ожидаем пик закупок билетов в мае - июне", - поделился с "ДК" Павел МАЛЫШКИН, начальник отдела по связям с общественностью компании "Владивосток Авиа".

Но эксперты напоминают, что правило более экономичного тарифа никто не отменял: за 6 месяцев покупать билет значительно выгоднее, чем за месяц. С момента, как авиакомпания ввела летнее расписание, можно и нужно покупать билеты.

По электронному билету

И еще один нюанс - нам всем предстоит привыкать к электронным билетам. Жизнь не стоит на месте, и вопрос: "выгодно это или нет?" уже не актуален. Во многих случаях возможен исключительно электронный билет. Международная ассоциация авиаперевозчиков с 1 июля 2008 запретила хождение бумажных билетов по самым очевидным основаниям - это невыгодно и неудобно. Бумажный билет можно потерять, забыть, с электронным это невозможно. "Сейчас бумажные билеты ходят наравне с электронными, - рассказывает Ольга Гуревич. - Все зависит от авиакомпаний: они могут поставить свое оборудование в аэропорту. Так, "Аэрофлот" ввел электронные билеты, но Владивосток долгое время оставался "неэлектронным", в Якутск и сегодня можно лететь только по бумажному билету".

Электронный билет - иной принцип оформления билета. Речь идет о новом сложном технологическом процессе. Вся процедура происходит в компьютере: в любой момент времени можно отследить регистрацию, посадку и даже получение багажа каждым пассажиром. Для полета достаточно прийти на рейс с паспортом и объявить свое имя. Для многих пассажиров это непривычно, они настаивают на оформлении бумажного билета и готовы платить за это дополнительные 600 рублей. В авиакомпании "Аэрофлот", например, введен такой дополнительный сбор.

Сколько их осталось?

Август прошлого года прогремел задержками пассажиров компаний "КрасЭйр" и "Домодедовские авиалинии", входивших в альянс AiRUnion (Эйр Юнион). Тысячи людей дожидались вылета по несколько суток по всей стране, в полной мере коснулось это и дальневосточников. С 19 октября прекратила выполнение всех своих рейсов авиакомпания "Дальавиа". Кредиторская задолженность авиаперевозчика составляла около 2 млрд руб. Тогда же к управлению компанией подключились менеджеры авиакомпании "Владивосток Авиа", заменив "Дальавиа" по ряду направлений. Сегодня ситуация стабилизировалась. На дальневосточном рынке осталось семь перевозчиков. Это "Аэрофлот", "Россия" ("Пулково"), "Сибирь", "Трансаэро", "Владивосток Авиа", "Сахалинские авиатрассы", "Якутские авиалинии".

Железное правило рынка - в отсутствие конкуренции цены будут высокими, а платить за это придется потребителям - не изменилось.

Что же касается возможностей авиаперемещения внутри страны, то рейсов сравнительно не много. Наше небо не перегружено полетами авиалайнеров: объем пассажирских перевозок авиакомпании "Эйр Франс" больше, чем у всей авиации России. В такой ситуации дают знать о себе и цены.

Так, билет от Владивостока до Новосибирска стоит 25 000 рублей при расстоянии почти в два раза меньше, чем до Москвы. Вопрос стыковок и удобства также не праздный. Гипотетически из Южно-Сахалинска можно прилететь во Владивосток на один день, а в Южно-Сахалинск - нет. Из Владивостока в Хабаровск самолет вылетает вечером, что тоже затрудняет стыковки.

Российский курорт "Минеральные Воды" - не очень популярное у дальневосточников направление. Билеты берут редко, летают в основном военные и другие категории граждан с льготным проездом, которые направляются в ведомственные санатории. Ведь одной дорогой расходы не ограничиваются, а путевки для всех желающих дороги.

Более популярен курорт Сочи, но прямого рейса нет. Можно купить билет Владивосток - Москва - Сочи авиакомпании "Аэрофлот" от 25 000 руб. и выше. Кроме того, в Сочи из Москвы летают авиакомпании "Сибирь" и "Россия" (бывшая "Пулково). Но уже в начале апреля дешевых мест за 8 000 руб. не осталось - тариф составляет 15 000-17 000 ("Сибирь") и 12 000 - 17 000 руб. ("Россия").

Авиакомпания "Владивосток Авиа" ввела на летний сезон новые рейсы в южном направлении. С 25 мая открывается маршрут Хабаровск - Новосибирск - Сочи, стоимость билета от 18 380 руб. С июня можно будет отправиться по маршруту Владивосток - Хабаровск - Красноярск - Ростов. Вылет по воскресеньям, стоимость билета от 18 900 рублей в обе стороны. А также вводится маршрут Петропавловск - Хабаровск - Екатеринбург - Краснодар с вылетами по средам и субботам - стоимость от 18 980 руб.

В мечтах о конкуренции

При выборе авиакомпании пассажиры принимают во внимание не только надежность и безопасность, уровень тарифа и удобные стыковки рейсов. Опытные пассажиры внимательно следят за возможностями получения таких услуг, как бонусные программы, их интересует сервис на борту и членство авиакомпании в авиационных альянсах. Но все эти бонусы и удобства предоставляются компаниями в условиях конкуренции, а не из любви к пассажирам.

Стоит только вообразить, что могло бы ожидать российских пассажиров, если бы на внутренний рынок пришла крупная зарубежная малобюджетная авиакомпания. Лишь один пример. Перелет Афины - Милан по протяженности аналогичен перелету Москва - Сочи. В первом случае у EasyJet (ИзиДжет) стоимость билета в обе стороны составляет 4000 рублей при курсе евро 44 рубля, что в два раза дешевле минимального тарифа на аналогичной внутрироссийской линии Москва - Сочи. Сегодня россияне могут пользоваться услугами такой авиакомпании, как EasyJet (ИзиДжет) исключительно на внутриевропейских линиях. А вопрос: "как долго российские пассажиры будут летать по неконкурентно завышенным тарифам?" остается открытым. Вне реальной конкуренции тарифы будут оставаться высокими сколько угодно долго. И нам предстоит их оплачивать.

Досье EasyJet (ИзиДжет) - малобюджетная британская авиакомпания, специализирующаяся на предоставлении дешевых услуг. По величине вторая в Европе и третья в мире.

На отдых в АТР

Зимой дальневосточники предпочитают летать "из зимы в лето" в азиатские страны, летом популярнее Европа. Но летние позиции не сдает и популярная Южная Корея: отдых с детьми, парки развлечений - относительно близко и довольно доступно. Тем, кто мечтает о Диснейлэнде, - в Японию! "Обобщенно эти направления можно сравнить так: в Японию пять раз за лето вылетали группы, а в Южную Корею - еженедельно, - рассказывает Ольга Гуревич. - Стоимость билета до Сеула от "Владивосток Авиа" 23 000 рублей и привязана к евро, по выходным вылет на 30 евро дешевле, Корея Эйрлайнз предлагает минимальный тариф 25 000 руб., но на лето есть скидки на 25% с вылетом в среду, четверг и пятницу". Международные рейсы из аэропорта Владивостока осуществляются следующими компаниями - ОАО "Владивосток Авиа", Korean Air, China Southern, Air Koryo. Пассажиры международных рейсов составляют в среднем 20% от общего числа пассажиров.

Из Владивостока можно вылететь в 9 городов зарубежья - Пекин, Харбин, Ханой, Сеул, Пусан, Бангкок, Ниигата, Тояма, Пхеньян. В летнем расписании значатся рейсы в Далянь и Осаку. Основным перевозчиком на международном направлении является авиакомпания "Владивосток Авиа". Рейс в Сеул также выполняет авиакомпания Korean Air, рейс в Харбин - китайская компания China Southern, рейс в Пхеньян - северокорейская компания Air Koryo. Международные рейсы из Хабаровска и Южно-Сахалинска в Сеул осуществляет авиакомпания Asiana. Кроме того, из Хабаровска можно добраться до Сеула, Харбина и Пекина самолетами компании "Владивосток Авиа".

В силу видимой минимальной конкуренции на рынке международных перевозок стоимость авиабилетов для дальневосточников достаточно высока. Сравним рейсы, вылетающие из Владивостока и из Москвы в Пекин, Сеул, Японию (см. табл.2). Стоимость билетов из Москвы ниже при полетном времени в 3 с лишним раза больше. Тут уж "не работает" самая весомая причина перевозчиков - цена на топливо.

Из авиакомпаний, осуществляющих международные перелеты из аэропорта Владивостока, только компания Korean Air является членом авиационного альянса Skyteam, объединяющего 11 крупнейших авиакомпаний мира. Таких как "Аэрофлот", Delta, Korean Air, Air Mexico, Air France, China Southern, Continental, KLM, Northwest. Авиакомпанией разработаны специальные сквозные тарифы из Владивостока через Сеул для российских пассажиров, что обеспечило их популярность среди пассажиров. При невозможности стыковки им предоставляется бесплатная гостиница рядом с аэропортом, трансфер, бесплатное питание и хранение багажа. На внутренних российских рейсах пассажирам пока приходится об этом лишь мечтать.

Дальневосточники составляют особую касту среди неизбалованных российских пассажиров. Удаленность региона диктует свои условия: мы вынуждены покрывать огромные расстояния. Так что тезис "люди все равно полетят" в первую очередь относится к нам. А вот тарифы и условия, на которых полетят люди, полностью зависят от уровня конкуренции. Слетать бы в отпуск и не разориться? Наверное, не разоримся, но пока это все-таки роскошь.