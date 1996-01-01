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На Колыму придет газ
Поставки голубого топлива в Магаданскую область начнутся в 2011 году. Территория будет потреблять 650 млн куб. м природного газа ежегодно.
Губернатор Николай ДУДОВ провел совещание с участием специалистов компании "Газпром промгаз" по вопросу газоснабжения и газификации Магаданской области. Колыма включена в число дальневосточных регионов, которые должны быть газифицированы в соответствии с поручением Президента РФ Дмитрия Медведева.
Заместитель директора компании "Газпром промгаз" Юрий ЯРЫГИН представил концепцию газификации Магаданской области. По его словам, Колыма располагает прогнозными ресурсами углеводородов, которые в перспективе позволят обеспечить область газом за счет собственного сырья. Однако разработка этих месторождений начнется не ранее 2020 года. По словам Юрия Ярыгина, достаточно перспективным является проект производства газа на основе бурого угля с Ланковского месторождения, расположенного в Ольском районе области. Пока же проекты по использованию собственного сырья не осуществляются. Предложено снабжать Магаданскую область сжиженным природным газом. Он будет доставляться автотранспортом из Якутска. Разработанная концепция предполагает газификацию 35 населенных пунктов в 7 районах Магаданской области. Газом будут обеспечены как промышленные предприятия, так и обычные граждане. Ежегодное потребление рассчитано в объеме 650 млн куб. м природного газа. По предварительным расчетам первое голубое топливо поступит на Колыму в 2011 году.
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