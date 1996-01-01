Транзитный коридор

В современных условиях транспорт является движущей силой, локомотивом международной интеграции и глобализации. Для Дальневосточного региона очень важно укрепление евроазиатских транспортных связей страны. Растущая потребность в межконтинентальных транспортных перевозках между странами Азии и Европы требует дальнейшего развития различных вариантов транспортных сообщений.

Обслуживая один из самых динамичных секторов российской экономики - внешнеэкономический комплекс, железные дороги Российской Федерации через пограничные железнодорожные переходы и порты России и других государств обеспечивают транспортные связи со многими странами мира. Не последнюю роль в этом направлении играет и Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД".

Дальневосточная магистраль не только связывает отрасли народного хозяйства в единую экономическую систему, но и играет одну из первостепенных ролей в углублении интеграционных связей как между нашей страной и странами АТР, так и между Европой и Азией. В зону влияния магистрали входят Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономия и Амурская область, Республика Саха (Якутия).

История развития транзитных перевозок с участием Дальневосточной магистрали и Транссиба началась в 1965 году. По инициативе японских (JEURO) и швейцарских (MAT TRANSPORT) экспедиторов было сделано предложение "Морфлоту" и "Союзвнештрансу" составить конкуренцию океанским перевозчикам, работавшим через Суэцкий канал в составе группы "Дальневосточная фрахтовая конференция" и имевшим на тот момент 80% объема морской торговли на Евро-Азиатских направлениях. Впервые японские экспортеры воспользовались возможностями Дальневосточной железной дороги в 1965 году для отправки древесины в Финляндию. Создание в 1967 году европейской компании Intercontainer, а также открытие регулярного морского сообщения между Находкой и портами Японии в 1971 году позволило в основном сформировать комплекс транзитных перевозочных услуг.

Комплекс транзитных услуг создавался на этапе контейнеризации международных перевозок в качестве альтернативы морскому маршруту. На сегодняшний день данное направление приобрело дальнейшее развитие в процессе участия Дальневосточной железной дороги в реализации проекта "Транссиб за семь суток". Данный проект начал планомерно реализовываться в феврале текущего года, когда был разработан график движения опытного контейнерного поезда от станции Владивосток Дальневосточной железной дороги до станции Перово Московской железной дороги. Контейнерный состав преодолел это расстояние немногим более чем за 7 суток.

Эксперимент был признан успешным, что открывает совершенно новые перспективы для осуществления грузового сообщения между странами Европы и АТР. По состоянию на 14 апреля 2009 года с Дальневосточной железной дороги в Европейскую часть России отправлено уже 4 ускоренных контейнерных поезда.

К техническому состоянию ускоренных контейнерных поездов предъявляются самые жесткие требования. Подвижные составы готовятся на ПТО Находка-Восточная. В развитии этого пункта в последние годы были вложены серьезные средства, и в настоящее время там применяются современные технологии техобслуживания и ремонта вагонов. ПТО Находка-Восточная, в частности, оборудовано устройством зарядки и опробования тормозов УЗОТ-РМ, средствами контроля технического измерения КТИ, предназначенными для выявления износов гребней и обода колесных пар. Кроме того, здесь внедрена автоматизированная система управления (АСУ) ПТО, которая позволяет обеспечить качественную подготовку грузовых поездов и безотцепочный ремонт вагонов по ранее выявленным неисправностям по прибытии и после выгрузки. За счет этого маршрутная скорость увеличилась на 300 км в сутки.

На сегодняшний день экспериментальный участок гарантийной ответственности более протяженный. От ст. Владивосток до ст. Карымская на промежуточных ПТО (Хабаровск-2, Белогорск, Магдагачи, Уруша, Могоча) будет производиться только визуальный осмотр вагонов поезда. На ст. Карымская происходит первая смена локомотива, всего их предусмотрено пять. Данные мероприятия позволяют резко повысить качество предоставляемых услуг и привлечь груз для осуществления транзита.

Проект международных транзитных перевозок является прорывным, пилотным проектом. На нем должны быть отработаны методы управления качеством с тем, чтобы в дальнейшем распространить их на всю деятельность Дальневосточной железной дороги и компании ОАО "РЖД".

Привлекательность услуг Дальневосточной железной дороги для хозяйствующих субъектов Европы и стран АТР, завоевание лидерства в стратегических сегментах рынка обеспечивается за счет использования эффекта масштаба, реализации активной маркетинговой стратегии. В том числе предоставления комплексных услуг по принципу "сквозных" ставок и на условиях "от двери до двери", гибкого реагирования на запросы рынка за счет совершенствования системы обратной связи с потребителями, внедрения логистических технологий. Для этого на ДВЖД ведется модернизация технической базы, внедряются системы повышения эффективности производства и управления качеством, продумываются инновационные подходы для дальнейшего развития всего транспортного комплекса.