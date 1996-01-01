Хабаровский край: евроинвестиции лидируют

В прошлом году 53% общего объема иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края были из стран Европейского союза. Для дальневосточных территорий показатель уникальный - европейцы инвестировали в Хабаровский край в 2,8 раза больше, чем ближайшие соседи - страны Юго- и Северо-Восточной Азии. И последние пять лет, а прошлый год особенно, демонстрировали возрастающий интерес к региону со стороны стран ЕС.

Досье По данным министерства экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края, основными, крупнейшими европейскими инвесторами в экономику Хабаровского края начиная с 1990 года стали Австрия - $281,1млн (20,3%), Кипр - $179,0 млн (12,9%), Германия - $103,0 млн (7,4%), Великобритания - $47,2 млн (3,4%). На 01.01.2009 года общий объем инвестиций из стран ЕС составил $610,5 млн. Основными реципиентами инвестиций из стран ЕС являются ЗАО "Многовершинное", ОАО "Амурметалл", ОАО "Дальлеспром", ЗАО "Ильменит", ЗАО "Шелехов", ООО "Логопарк Амур".

Можно отметить и тот факт, что европейские инвесторы отнюдь не ограничиваются ресурсными отраслями, спектр их интересов широк - от недропользования до сельского хозяйства. Значительная часть инвестиций направлена в обрабатывающие производства, транспорт, связь, лесное хозяйство. Есть совместные проекты в энергетике. К примеру, в рамках реализации Киотского протокола ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" подписало протокол намерений с Датским энергетическим агентством по совместному осуществлению проекта перевода на газ котлов Амурской ТЭЦ.

И лидируют здесь именно обрабатывающие производства. Так, инвестиционное сотрудничество с Австрией связано с реализацией проекта в металлургическом комплексе края, а конкретно - в ОАО "Амурметалл". Это предприятие с 1998 года крупнейший получатель австрийских кредитов (кредитная линия - ЭРСТЕ БАНК, Вена) и с 2006 г. - немецких кредитов от "Коммерц-банк Актиен Гезельшафт". Эти средства были привлечены для создания высокоэффективного производства с объемом выпуска до 2 млн тонн стали в год.

Поход на глубину

Крупнейшие проекты с привлечением компаний и финансов из стран ЕС в Хабаровском крае реализуются в отрасли нефтепереработки. Единственные на Дальнем Востоке крупнейшие Хабаровский (НК "Альянс") и Комсомольский (НК "Роснефть") нефтеперерабатывающие заводы развернули основательную реконструкцию производственных мощностей. Стоит задача обеспечить максимально глубокую переработку сырья и производство топлива, отвечающего самым высоким стандартам рынка.

В рамках проекта строительства комплекса гидрогенизации Хабаровского НПЗ приобретены лицензии европейских компаний Shell Global Solutions B.V. (Нидерланды), Foster Wheeler (Великобритания), Tecnip KTI SpA (Италия). Работы по строительству ведутся совместно со специалистами испанской компании Tecnicas Reunidas S.A. и британской Foster Wheeler. Кроме того, для реконструкции установки каталитического риформинга подписан контракт на поставку оборудования с французской компанией Alfa Laval Packinox. Общая сумма контрактов с европейскими компаниями может превысить $825 млн.

Комплексную программу реконструкции Комсомольского НПЗ планируется завершить в 2012 году, а с 2007-го здесь ведется строительство установки замедленного коксования мощностью 1 млн т. На предприятии уже в этом году планируют увеличить глубину переработки нефти до 75%. Проектирование и поставку оборудования для этого проекта производят европейские компании Petreco International Ltd. (Великобритания), VELAN GmbH (Германия), Ruhrpumpen GmbH (Германия), Sulzer Pumpen GmbH (Германия), ABB Lummus Heat Transfer B.V. (Нидерланды), Lummus Technology Heat Transfer B.V. (Нидерланды), общая сумма контрактов превышает 16 млн евро.

Оборудование для прогресса и для жизни

Технологическое оборудование германской компании Tenova TAKRAF было использовано при строительстве перегрузочного комплекса "Ванинский балкерный терминал" (ОАО "СУЭК"), которое совсем недавно завершено в бухте Мучке. Ванино - Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел наращивает свои перегрузочные возможности, успешно конкурируя с другими портовыми территориями Дальневосточного региона.

Большое количество ведущих авиастроительных корпораций мира задействовано в проекте создания самолета "СуперДжет - 100". В их числе компания "Либхерр (Liebherr)" из Германии, которая поставляет системы управления самолетом, кондиционирования воздуха, противообледенения, автоматического регулирования давления. В октябре 2008 г. в г.Комсомольске-на-Амуре был аккредитован филиал французской компании АО "САФРАН Международные ресурсы", цель которого содействовать в выполнении договорных обязательств группы компаний "САФРАН" по созданию семейства российских самолетов "Сухой СуперДжет 100". В течение года на КнААПО будут работать 20-25 высококвалифицированных иностранных специалистов по наладке и испытанию оборудования и осуществлению консалтинга.

Актуальная для Хабаровского края тема - углубленная переработка лесных и биоресурсов. Не круглый лес, а продукция с высокой добавленной стоимостью должна выходить на рынок, в том числе зарубежный. При том, что основной сбыт хабаровских лесоперерабатывающих компаний ориентирован на страны АТР, предприятия ООО "Бизнес-Маркетинг", "Римбунан Хиджау МДФ", "Аркаим", "Магма" заключают контракты на поставку немецкого оборудования по производству клееных пиломатериалов, древесно-стружечных плит, евроокон, сушильных установок с фирмами "Диффенбахер", "Айзенман", "Вайниг", "Батнер", "Майер", "EWD".

В рамках Программы технического содействия Королевства Нидерландов Российской Федерации в Хабаровском крае для ООО "Востокрыба" были закуплены морозильное оборудование и упаковочная линия для выпуска определенных видов рыбной продукции для дальнейшего экспорта в Нидерланды.

Открыв в Хабаровске в 2006 г. представительство, немецкий производитель высокотехнологичного оборудования - компания "Сименс" уже успела реализовать ряд крупных проектов в области телекоммуникаций и информационных технологий, медицины, автоматизации технологических процессов промышленного производства. Компания приняла участие в строительстве международной телефонной станции в г. Хабаровске, междугородных и городских телефонных станций в Хабаровском крае, систем автоматизации технологических процессов на ОАО "Амурметалл".

Хорошо известны в Хабаровском крае горнодобывающее оборудование и буровой инструмент, поставляемые компанией "Боарт Лонгеар Б.В." (Нидерланды). С 2005 года его заказчиками являются ЗАО ГК "Лантарское", ЗАО "Многовершинное", ОАО "Полиметалл". Филиал чешской компании ООО "Норд ПЛД" с 1996 года ведет поставки в Хабаровский край промышленного оборудования и запасных частей для техники чехословацкого производства предприятиям ООО "Строймашсервис", ООО "Кедр", КНААПО, ОАО "Дальхимфарм", МУП "Водоканал" и др.

Оборудование немецких производителей "Сименс" и "Кадольто" работает в медицинских учреждениях Хабаровского края - в онкологическом центре, центре сердечно-сосудистой хирургии.

Стройка на пике спроса

Европейские производители строительных материалов еще до начала строительного бума начали столбить свои ниши на этом рынке региона, продвигая качественные марки своих производителей и открывая представительства предприятий в Хабаровском крае.

"Террако Восток" (Кипр) с 2000 года производит в Хабаровске строительные отделочные материалы (штукатурки, клей для плиток, краски на водной основе, затирки для швов и др.) на оборудовании из Германии, Иордании с использованием сырья мировых концернов. Продукция предприятия расходится по всему Дальнему Востоку, к примеру, её с удовольствием берет такой строительный "кит" региона, как ФГУПСС "Дальспецстрой".

Лидер европейской строительной индустрии "КНАУФ" (Германия), создав в апреле 2003 г. маркетинговое подразделение "КНАУФ Маркетинг Хабаровск", продвигает свою продукцию на региональный рынок комплексно, открыв на базе Хабаровского строительного техникума учебный центр по подготовке специалистов.

В тысячи домов вошла немецкая компания "Рихау (Rehau)". Этот производитель не только привел на рынок современные качественные окна, но, по существу, дал работу сотням предприимчивых дальневосточников.