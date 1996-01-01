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Ярмарка ждет покупателей
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
10 и 11 июля на площади Борцов за власть Советов с 9 до 18 часов будет работать общегородская ярмарка. Предприниматели со всего края по традиции предложат товары с наименьшей торговой наценкой.
Приморские фермеры привезут горожанам картофель, овощи, ягоды и зелень. В числе непродовольственных товаров будет и артемовский трикотаж. Также поучаствовать в ярмарке предлагают всем товаропроизводителям и сельхозпроизводителям края, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Заявки на участие можно подавать в течение рабочего дня по телефонам управления торговли и услуг администрации Владивостока: 614-430, 614-437, 22-77-45.
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