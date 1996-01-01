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Студенты вышли на стройки АТЭС
Всего на строительных объектах Приморья будут трудиться около 400 студентов из стройотрядов.
3 июля во Владивостоке встречали поезд с первым иногородним стройотрядом, приехавшим потрудиться на стройках АТЭС. Сводный отряд из 15 студентов Омского госуниверситета и 55 представителей ДВГТУ будет эти летние два месяца работать на сооружении моста на остров Русский.
У омичей, которые стали победителями в общероссийском конкурсе на право участия в "стройках века", был выбор - олимпийские объекты в Сочи или стройки АТЭС во Владивостоке. На общем собрании все дружно решили - Владивосток далеко и потому интереснее.
Студенты прошли инструктаж по технике безопасности, получили спецодежду и уже с понедельника приступили к работе. Первые впечатления - восторженные.
- Мы уже работали в стройотрядах, но впервые у нас такие комфортные условия для проживания - благоустроенные домики и горячая вода, - говорит командир отряда "Лидер" Дмитрий Левин из Омска. - Но самое главное, очень интересно работать: такой масштаб стройки мы даже не представляли, да и оборудование - самое современное. Здесь многому можно научиться, да и заработать рассчитываем хорошо.
Часть студентов будет работать в арматурно-сварочном цехе на производственной базе генподрядчика, а часть - непосредственно на стройплощадках, где идет возведение опор моста - на Назимова и на Русском.
И принимающая сторона довольна: по словам первого замдиректора Владивостокского филиала УСК "Мост" Николая ГРЕБЕННИКОВА, студенты технических специальностей - хорошее пополнение, тем более что среди них есть и те, кто получает профильное образование. Есть договоренности в следующем году принять часть студентов для прохождения производственной практики и подготовки дипломных работ, связанных с сооружением уникального мостового перехода через пролив Босфор Восточный. На следующей неделе мостостроители готовятся принять еще 65 омичей.
Прибыл стройотряд и из Амурской области. 15 амурчан совместно с приморцами будут трудиться на модернизации аэропорта Владивосток и объектах нефтепорта Козьмино. А вот якутяне, которые тоже должны были трудиться на этих объектах, не смогли пока решить вопрос с оплатой дороги.
Работать стройотрядовцам придется на равных с другими, в том числе и в ночных сменах, а оплата будет сдельная. Но, обещали, что нижняя планка - 15 тысяч рублей в месяц, а верхняя - как поработаешь.
По словам зам. руководителя штаба по строительству Приморского регионального отделения Молодежного общероссийского общественного движения "Российские студенческие отряды" Романа ГРИТЧЕНКО, вопрос с оплатой транспортных расходов стал камнем преткновения для многих иногородних отрядов. Приглашающая сторона готова оплатить работу, но не дорогу, так что большинство стройотрядовцев на объектах АТЭС будут из Приморья. 40 человек будут трудиться на строительстве очистных, около 100 - в Снеговой пади, где возводят жилье для военных. Стройотряд из ДВГТУ занят на строительстве линии электропередач в Уссурийске, и еще 20 студентов - на строительстве дома в районе ул. Уборевича.
Владивостокская мэрия оплатила для городских стройотрядовцев прохождение медкомиссии, прививки и тренинги по командообразованию, сообщил Роман Гритченко.
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