Охотники за удачей, или просто рыбаки прибрежного лова

Рыбаки прибрежного лова называют себя "охотниками за удачей, гадающими на кофейной гуще". И в их словах есть своя правда. Не секрет, что рыбацкий успех зачастую сродни авантюре..

Накануне Дня рыбака корреспондент "ЗР" побывал в поселке Южно-Морской, где базируется ООО "Рыбацкий путь", одно из немногих рыбопромышленных предприятий Приморья, ориентированных исключительно на прибрежный лов. Труженики моря взяли с собой журналиста на ночную рыбалку

Малый рыболовный сейнер (МРС) "Олимп", бортовой № Н-0119, куда меня прикомандировал генеральный директор "Рыбацкого пути" Владимир ЛЕБЕДЕВ, - самый свежий корабль его компании, по документам ему только пять лет. (В активе "Рыбацкого пути" два рыбодобывающих бота, шесть японских шхун и пять МРС. - Прим.авт.)

Каждому свое

Реально "Олимп" гораздо старше. Его корпус был заложен на судоверфи в Мариуполе еще в 1986 г. по заказу Азовского морского пароходства (АМП) для работы на Черном море. Но после распада Советского Союза АМП переименовалось в Торговый флот Донбасса, а большую часть своих судов, в том числе и недостроенных, распродало в счет покрытия долгов. 15 корпусов по краевой программе развития маломерного флота было приобретено для рыбаков Приморья. Будущие сейнеры привезли в Подъяпольск, где они простояли... 13 лет! Пока одна камчатская судоходная компания не купила один из корпусов и не взялась за его оснащение. Этим счастливчиком оказался корпус МРС "Олимп". (Остальные корпуса и сейчас ржавеют на территории Гайдамакского судоремонтного завода. - Прим. авт.) Но что-то у камчадалов не сложилось, и недострой выкупила компания "Рыбацкий путь", фактически своими силами доведя дело до конца. Завершение строительства сейнера спонсировало ЗАО Коммерческий Банк "Олимпийский" (Москва), отсюда, кстати, "спортивное" имя у МРС № Н-0119.

1 сентября 2004 г. 44-летний капитан Сергей МАЛЫГИН, выпускник Тобольского мореходного училища, получил документы на новорожденный МРС "Олимп". С того дня они неразлучны.

Что касается "крестного отца" нашей "мэрээски", то судьба его печальна. В июле 2005 г. у ЗАО КБ "Олимпийский" была отозвана лицензия, а в апреле 2006 г. его руководство получило от 7 до 9 лет колонии за мошенничество. Впрочем, на экипаже МРС "Олимп" это не сказалось: они как ловили рыбу, так и продолжают ловить каждый день, если погода позволяет.

Если повезет

...МРС "Олимп" стартовал в район лова в 20.30. За ним потянулись его "коллеги": МРС-363, МРС-294 и МРС-05. Наша цель - окунь-терпуг, наша задача - добыть его как можно больше. Рыбачить будем до утра. В это время года в заливе Петра Великого терпуг лучше ловить ночью: днем рыба россыпью гуляет по заливу, а в темное время суток кучкуется на грунте для кормежки. Вычислить эти места можно только с помощью эхолота, и то, если повезет: рыбы на шельфе Приморья почти нет, за что "спасибо" деятельности человека. Лет 20 назад "прибрежка" добывала рыбу и морепродукты на глубинах до 120 м, сейчас здесь пустыня и тралы опускают до 850 м.

Как подметил матрос Алексей ЕВДОКИМОВ, жуя бананы в паузах между заметами, "раньше мы рыбу ловили штанами, а сейчас бороздим залив в свободном поиске".

Стабильность без романтики

- По какому поводу бананы? У вас какой-то праздник? - интересуюсь у словоохотливого матроса.

- Почему праздник? - переспрашивает парень. - Наш кандей каждый день покупает яблоки, апельсины, бананы, печенье. Здесь с этим стабильно!

Общаясь с командой МРС "Олимп", подмечаю, что слова "стабильно", "стабильный" и "стабильность" - пожалуй, самые распространенные в лексиконе рыбаков. После крепких нелитературных выражений, конечно.

Так, капитан Малыгин, рассказывая об особенностях ночной рыбалки в прибрежной зоне, с явной долей гордости говорил о стабильном обеспечении сейнеров горючим. Чего зачастую не наблюдается у других рыбохозяйственных предприятий края. Когда уже под утро я поинтересовался, сколько все-таки литров дизтоплива мы можем сжечь в поисках клевых мест, Сергей Александрович ответил прямолинейно:

- Сколько надо, столько и сожжем. Нам лимита никто не устанавливал! Главное, найти косяк!

Рассуждая о тяжелой рыбацкой доле, мои новые знакомые не скрывали, что деньги за свою работу они "получают небольшие, но зато стабильно, без задержек". Например, матрос Алексей Евдокимов получил за июнь 30 тыс. руб.: "Улов в июне был хороший". По словам Алексея, при такой зарплате он может позволить себе откладывать деньги на отпуск.

Кок МРС "Олимп" Андрей ВЯЗНИКОВ, здесь его называют кандеем, рассказывал о... стабильном и качественном снабжении флота ООО "Рыбацкий путь" продовольствием. В чем я самолично убедился, отобедав с экипажем "Олимпа". Меню, я скажу, было как на убой: суп из сайры, салат из овощей, гречка, две котлеты, яичница-глазунья и еще чай с печеньем.

- Каждый день я закупаю продукты на полторы тысячи рублей! Независимо, стоим мы на приколе или пошли на рыбалку. Мужики всегда есть хотят! Поэтому первое, второе, третье всегда должно быть на столе. Я 14 лет отработал на флоте, и претензий ко мне еще не было, - говорит Андрей.

Ко всему мне бы хотелось добавить, что на судах "Рыбацкого пути" нет текучки кадров, но если люди и уходят по какой-то причине, то зачастую сюда же и возвращаются. Это, кстати, тоже одна из примет стабильного существования предприятия.

Электромеханик МРС "Олимп" Александр ТЕРЕНТЬЕВ в свое время расстался с "Рыбацким путем" и даже уехал из поселка в поисках счастья. Помыкался да и вернулся: стабильности захотелось.

- Когда я поинтересовался в конторе по трудоустройству, где нужны квалифицированные электромеханики, мне сказали, что 90% судоходных и рыбодобывающих компаний Находки - пустышки, а среди реальных предприятий назвали наш "Рыбацкий путь". Видимо, от судьбы не уйдешь, - улыбается Александр.

И все было бы ничего, но молодежи среди рыбаков "прибрежки" нет! Средний возраст тружеников моря - около 40 лет. Позже, уже на берегу, я поделился этим наблюдением с генеральным директором ООО "Рыбацкий путь" Владимиром Лебедевым. И он со мной согласился.

- Для молодежи у нас нет никакой романтики. Романтику мы давно съели с сухарями. Чтобы здесь работать, надо прибрежку полюбить. Может быть, это высокие слова, но это правда. У нас тяжелый режим работы, день в ночь, ночь в день. Кому не по нраву такая жизнь, тот здесь не задерживается. Но самая главная проблема "прибрежки" - это отсутствие квалифицированных кадров: нет капитанов, тралмастеров, механиков! - признался Владимир Александрович.

Продукция востребована

...Светает. На часах около шести утра.

- Пошел буй! - отдает команду капитан Малыгин, и огромный оранжевый цилиндр из пенопласта ныряет за борт. Уже четвертый раз за ночь. За ним в море шустро поползли скользкие полуторакилометровые лини, связывающие сейнер с тралом. После чего команде "Олимпа" оставалось только повторять как заклинание, как молитву, слова из сказки про лису и волка: "Ловись, рыбка, большая и маленькая". Лучше, конечно, большая, потому что предыдущие заметы были пустыми. Кроме нескольких сотен морских звезд и двух браконьерских ловушек на крабов они ничего не принесли.

Малыгин нервничает.

- Черт возьми! Ну, где-то же должен быть терпуг! Два дня такой рыбалки, и можно вообще забыть, как ловить рыбу! - говорит капитан, закуривая очередную сигарету. За ночь уничтожил не менее двух пачек сигарет. Четвертый замет был успешнее предыдущих, но удача на этот раз отвернулась от "Олимпа". На четвертом замете у нас вынесло крыло трала, проще говоря, мы порвали трал о какую-то железку, коих на дне предостаточно. И "Олимп" лег на обратный курс. В эту ночь мы поймали почти полторы тонны терпуга. "Олимпийского" рекорда не получилось, а так хотелось! Нашим "коллегам" повезло больше: МРС-363 взял 6 тонн, МРС-05 - 3 тонны и МРС-294 поймал 2 тонны рыбы.

8.00 утра. На берегу нас ждут автофургоны. Часть улова прямо с причала ушла в Находку, в розничную торговлю. Другая часть - в собственный перерабатывающий цех. Здесь парную рыбу очистят и заморозят в вакуумной упаковке.

По словам Владимира Лебедева, проблем с реализацией морепродуктов у "Рыбацкого пути" нет. Сегодня продукцию ООО "Рыбацкий путь" в красивых фирменных пакетах: филе кальмара, камбалы, трески, наваги, минтая, терпуга, можно приобрести в магазинах Находки, Большого Камня и Владивостока. На прилавках она не залеживается: покупатели быстро оценили "ноу-хау" компании Лебедева.

Во-первых, оно не бьет по карману! Считайте сами: один килограмм филе трески made in "Рыбацкий путь" стоит 110 рублей. Вроде бы дорого? Но если на эти же деньги купить неразделанную треску, при нынешних ценах это будет около двух кг, то после ее разморозки и чистки в домашних условиях вы вряд ли получите даже килограмм первоклассного филе. Зато безвозвратно потратите деньги, время и нервы.

Во-вторых, вакуумная заморозка филе из парной рыбы позволяет до четырех месяцев сохранять вкусовые качества продукта без каких-либо консервантов! Потребителю же остается лишь вскрыть полиэтиленовую упаковку - и полуфабрикат готов к приготовлению. Кушайте на здоровье, дорогие земляки! И не забудьте поздравить рыбаков с их профессиональным праздником!

Пользуясь случаем, генеральный директор ООО "Рыбацкий путь" Владимир Лебедев поздравляет своих коллег с Днем рыбака! И желает им здоровья, хорошей погоды и, конечно же, удачи, без которой в их нелегком деле ну никак нельзя.