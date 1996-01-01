Особенности приморских дров

Приморские законодатели предлагают конкретизировать понятие "дрова для отопления", что поможет пресечь вывоз на экспорт под видом дров качественной древесины.

Данное положение предлагается закрепить в краевом Законе "Об использовании лесов в Приморском крае". Законодательная инициатива обсуждалась накануне на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию. Законодатели предлагают конкретизировать понятие "дрова для отопления" как сортимента древесины длиной до 1 метра. Древесина этого размера станет непригодной для экспорта и промышленного применения.