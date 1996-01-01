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Рынок клининговых услуг в Приморье: предложение есть, спрос в перспективе
Рынок клининговых услуг в Приморье сложился совсем недавно. Еще лет пять тому назад не было ни одной компании, способной выполнить профессиональную уборку помещений. Сегодня ситуация поменялась.
В крае работают уже около 40 компаний, предлагающих достаточно большой перечень услуг, но при этом сам рынок, по оценкам компании "Аутсорсинг ДВ", освоен не более чем на 20-30%. "Наш рынок еще раскачивать нужно", - говорят игроки. И, несмотря на то, что предложение, в общем-то, сформировано, спрос, по крайней мере, на уровне западных стандартов до сих пор не сложился.
Особенностью рынка клининга в Приморье, как, впрочем, и по всей стране, стало отсутствие узкой специализации фирм, оказывающих услуги. Компании занимаются всем подряд: от химчистки до мытья фасадов. Рынок по емкости настолько мал, что нет смысла специализироваться на каком-то одном направлении. Мелкие компании, пожалуй, только и отличаются от крупных тем, что предлагают небольшой список самых простых услуг. В целом же компании предпочитают комплексный подход к профессиональной уборке. В основном спрос на услуги клининга распределяется между офисными и торговыми помещениями. Правда, с ростом популярности этих услуг, круг потребителей значительно расширяется. Сегодня он включает рестораны, аэропорты и т. д. При этом развитие самого рынка в значительной мере связано с возможностями смежных рынков. Ключевым фактором является активное строительство объектов коммерческой недвижимости и увеличение их площадей.
При том, что на рынке работают десятки компаний, уровень конкуренции, по словам участников, остается невысоким. В ситуации, когда крупных игроков, имеющих значительную по численности клиентскую базу, фактически нет, конкурируют между собой в основном мелкие компании. В Приморье им принадлежит, по некоторым оценкам, приблизительно 20-25% рынка. Их сегмент - это химчистка, чистка ковров, мойка окон и т.д., поэтому их клиентская база, как правило, не выходит за пределы частного сектора. Часть из них имеет довольно неустойчивое положение и при малейших колебаниях на рынке просто исчезает. Но именно с ними связывают наблюдатели одну из основных проблем, сдерживающих развитие рынка, - демпинг цен. "За демпингом, как правило, стоит крайне низкое качество услуги, которое поддерживают фирмы, избегающие инвестирования в современные технологии, - говорит директор компании "Иван Купала" Данил ПИКИН. - При таком подходе порог вхождения оказывается довольно низким, что и позволяет регулярно появляться новым игрокам на месте исчезнувших".
Тем не менее компании, строящие свою стратегию на качестве услуги, в принципе, близки к тем стандартам, которые уже несколько лет существуют в западных регионах страны. "Развитие клининга у нас во многом связано с требованиями московских компаний, работающих в нашем крае, имеющих здесь свои представительства, - говорит Данил Пикин. - Высокие стандарты качества, ставшие основным требованием этих клиентов, сформировали уровень предложения. Сегодня недостаточно для оказания качественной услуги иметь набор инвентаря. Есть сложные виды уборки, требующие современного оборудования и обученного персонала. И если простую уборку клиенты в состоянии иногда сделать самостоятельно, то при высокой загрязненности без современных технических средств и специального оборудования обойтись практически невозможно".
Интерес к рынку клининга в крае в последнее время появился и у некоторых федеральных игроков. "Мы пришли в Приморье из Новосибирска, где наша компания работает успешно уже 3 года, - говорит технический директор компании "Эталон чистоты" Григорий КОСТЫЛЕВ. - На западе рынок уже поделен между крупными игроками. Перспектива за Дальним Востоком. Наш интерес к Владивостоку, Артему, Находке связан, прежде всего, с морем. Здесь есть предложение со стороны владельцев катеров, яхт и т.д. Это отдельный сегмент рынка, требующий только профессионалов".
Нынешний кризис, снизивший спрос, по некоторым оценкам, до 40%, все же не остановил развитие самого рынка. По данным компании ООО "Универсальный клининг", занимающейся в том числе продажей информации по организации бизнеса, спрос на нее не падает. Только за последний месяц была продана информация по клининговому бизнесу трем клиентам. Но и действующие компании не спешат сворачивать проекты, выбирая оптимальные варианты в сложившейся ситуации. "Мы изменили стратегию, - говорит руководитель отдела продаж компании "Генеральная уборка" Олег САЙФУЛИН. - Когда начинали работать в Уссурийске, то ориентировались на физических лиц. Сейчас это направление в нашей компании сведено к минимуму, мы стараемся работать в основном с юридическими лицами. И это дало результаты. Если в Уссурийске и Находке мы не можем отказаться от физических лиц, то во Владивостоке вообще нет смысла распыляться. Достаточно 3-4 наиболее финансово емкие услуги. Эта стратегия обеспечила устойчивость компании".
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