Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье осталось без казино
В отличие от столичных, местные игорные заведения не успели демонтировать свои вывески. Однако игорный бизнес не собирается заниматься незаконным предпринимательством.
Как рассказал "ЗР" директор Ассоциации игорного бизнеса Приморья Сергей ЧУНАЕВ, компании, входящие в ассоциацию, полностью будут выполнять требования Федеральный закона №244 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно этому документу, все игорные заведения, кроме букмекерских контор, должны быть перемещены в игорные зоны. Деятельность казино и игровых залов с 1 июля 2009 г. вне игорных зон запрещена.
Теперь все надежды игорного бизнеса связаны с созданием игорной зоны на берегу бухты Муравьиная у мыса Черепаха. Правда, пакет документов о создании в регионе игорной зоны власти Приморья направили в Правительство РФ со значительным опозданием - лишь в конце февраля текущего года. Решение по этому вопросу еще не принято.
"Я хочу, чтобы все понимали, что такое игорная зона в бухте Муравьиной, - говорит генеральный директор группы компаний "Седьмой континент" Александр ГРАДУЛЕНКО. - Это пять километров грунтовой дороги и отсутствие какой-либо инфраструктуры. Бизнес, в том числе и наша компания, сегодня готов строить капитальные строения. Но нет технических условий, нет разрешения на строительство. Не понятно, кто это должен финансировать, кто будет тянуть линии электропередач, прокладывать водопровод, строить насосные станции и очистные сооружения. Представьте уровень инвестиций в этот проект! Даже консолидированные усилия бизнеса его не потянут. Нужна поддержка федерального центра, но со стороны властей есть только закон переехать в зону".
Администрация края пока не заявила о своей готовности финансировать проект игорной зоны. Денег в бюджете на эти цели нет. А вот губернатор Краснодарского края Валентин ТКАЧЕВ (там игорная зона уже официально оформлена) в интервью СМИ заявлял о том, что край в 2009 г. инвестирует в инфраструктуру игорной зоны 900 млн руб.
Пока игорной зоны нет, компании, легально работавшие в этом бизнесе, планируют уйти в сегмент ресторанов и кафе. "Сегодня идут переговоры с крупными сотовыми ритейлерами и аптечными сетями. Может быть, будет продажа наших игровых клубов, - рассказывает Александр Градуленко. - А если зона появится, то наша компания обязательно постарается построить капитальные строения и начать работу".
P.S. Две компании - ООО "ФЛИНТ-КСИ" и ООО "Габа интернешнл" не успели в срок до 1 июля снять свои игровые автоматы с налогового учета. Как рассказали "ЗР" в УФНС по Приморскому краю это обусловлено тем, что компании имеют прописку в центральных регионах страны и все необходимые документы были высланы по почте. Также специалисты налоговой инспекции подчеркнули, что часть заведений была проверена, и на всех проверенных объектах висят таблички о том, что заведения не работают.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"