Приморье осталось без казино

В отличие от столичных, местные игорные заведения не успели демонтировать свои вывески. Однако игорный бизнес не собирается заниматься незаконным предпринимательством.

Как рассказал "ЗР" директор Ассоциации игорного бизнеса Приморья Сергей ЧУНАЕВ, компании, входящие в ассоциацию, полностью будут выполнять требования Федеральный закона №244 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно этому документу, все игорные заведения, кроме букмекерских контор, должны быть перемещены в игорные зоны. Деятельность казино и игровых залов с 1 июля 2009 г. вне игорных зон запрещена.

Теперь все надежды игорного бизнеса связаны с созданием игорной зоны на берегу бухты Муравьиная у мыса Черепаха. Правда, пакет документов о создании в регионе игорной зоны власти Приморья направили в Правительство РФ со значительным опозданием - лишь в конце февраля текущего года. Решение по этому вопросу еще не принято.

"Я хочу, чтобы все понимали, что такое игорная зона в бухте Муравьиной, - говорит генеральный директор группы компаний "Седьмой континент" Александр ГРАДУЛЕНКО. - Это пять километров грунтовой дороги и отсутствие какой-либо инфраструктуры. Бизнес, в том числе и наша компания, сегодня готов строить капитальные строения. Но нет технических условий, нет разрешения на строительство. Не понятно, кто это должен финансировать, кто будет тянуть линии электропередач, прокладывать водопровод, строить насосные станции и очистные сооружения. Представьте уровень инвестиций в этот проект! Даже консолидированные усилия бизнеса его не потянут. Нужна поддержка федерального центра, но со стороны властей есть только закон переехать в зону".

Администрация края пока не заявила о своей готовности финансировать проект игорной зоны. Денег в бюджете на эти цели нет. А вот губернатор Краснодарского края Валентин ТКАЧЕВ (там игорная зона уже официально оформлена) в интервью СМИ заявлял о том, что край в 2009 г. инвестирует в инфраструктуру игорной зоны 900 млн руб.

Пока игорной зоны нет, компании, легально работавшие в этом бизнесе, планируют уйти в сегмент ресторанов и кафе. "Сегодня идут переговоры с крупными сотовыми ритейлерами и аптечными сетями. Может быть, будет продажа наших игровых клубов, - рассказывает Александр Градуленко. - А если зона появится, то наша компания обязательно постарается построить капитальные строения и начать работу".

P.S. Две компании - ООО "ФЛИНТ-КСИ" и ООО "Габа интернешнл" не успели в срок до 1 июля снять свои игровые автоматы с налогового учета. Как рассказали "ЗР" в УФНС по Приморскому краю это обусловлено тем, что компании имеют прописку в центральных регионах страны и все необходимые документы были высланы по почте. Также специалисты налоговой инспекции подчеркнули, что часть заведений была проверена, и на всех проверенных объектах висят таблички о том, что заведения не работают.