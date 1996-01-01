С 1 июля хабаровские молочники не перешли на новый техрегламент

Ежедневное производство молока в Хабаровском крае сегодня составляет 97,2 т, что на 1,7 т больше прошлого года. Тем не менее перерабатывающие мощности по производству цельномолочной продукции используются на 87%. Такие цифры прозвучали на коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия края. Производители молочной продукции просили помощи правительства края, чтобы перенести срок ввода нового техрегламента - у них остались огромные запасы упаковки.