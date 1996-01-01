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На базе ДВГТУ создается нанокластер
К 2015 году объем российского рынка нанотехнологий должен достичь 900 млрд руб. Всего на эти цели в рамках Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 года государство выделит около 320 млрд руб.
Дальний Восток не может оставаться в стороне от общероссийского процесса и основной задачей на сегодняшний день является формирование инфраструктуры нанотехнологий в регионе. Об этом шла речь на круглом столе "Этапы и задачи формирования нанотехнологической сети в РФ", который прошел в Дальневосточном государственном техническом университете.
В круглом столе приняли участие представители вузов и академических институтов Приморья. По словам организаторов, это мероприятие - начало системной работы университета по формированию инфраструктуры наноидустрии в регионе. Первый семинар носил информационный характер - ректор ДВГТУ, доктор технических наук, профессор Анвир ФАТКУЛИН познакомил собравшихся с итогами совещания по нанотехнологиям, которое прошло 9-11 июня с. г. в Санкт-Петербурге с участием руководителей вузов, директоров научно-образовательных центров, представителей промышленности, Рособразования и госкорпорации "Роснанотех".
"Государство вкладывает большие деньги в создание и развитие наноиндустрии, - сказал в своем выступлении ректор. - ДВГТУ является одним из ключевых участников этого процесса на Дальнем Востоке - мы входим в число 37 вузов России, в которых созданы научно-образовательные центры по нанотехнологиям. На сегодняшний день в университете существует 27 структур и коллективов, которые позиционируют себя как команды, участвующие в разработках и исследованиях по направлениям нанотехнологий. Формируются совместные планы с ДВ отделением РАН в части исследований в области наноматериалов и нанопроцессов".
Основными проблемами развития нанотехнологий в России, по словам ректора ДВГТУ, являются дефицит проектов и нехватка кадров для отрасли. Первый этап формирования наноиндустрии - это развитие инфраструктуры. Госкорпорация "Роснанотех" выделяет 4 ключевых звена в развитии нанотехнологий в России. Это научные исследования, опытные разработки, стартапы и массовое производство. Финансирование первых двух этапов осуществляется через проекты федеральных целевых научно-технических программ. В соответствии с постановлением Правительства РФ в ДВГТУ создан научно-образовательный центр по нанотехнологиям, ряд проектов удостоены грантов в различных конкурсах. К 2015 году понадобится около 2 млн специалистов для наноиндустрии и смежных областей. На сегодняшний день в 54 вузах России, ведущих подготовку по этим направлениям, обучается пока лишь 3200 студентов, а выпуск 2009 г. составил всего 200 человек. Поэтому одной из ключевых задач на данном этапе является создание учебно-методической базы для опережающей подготовки и переподготовки кадров по этому направлению.
По словам проректора по научной работе ДВГТУ Леонида АЛЕКСЕЙКО, работой в этой области ДВГТУ и другие вузы и академические институты занимаются давно. Но сегодня уже нужно переходить на новый этап. "Нам нужно максимально сконцентрировать все, что мы имеем по этому направлению, а наработок у нас немало, - сказал Леонид Алексейко. - Конкуренция в этом сегменте на общероссийском уровне достаточно высокая. Но наши проекты смотрятся достойно. Это говорит о том, что нам не нужно бояться участвовать в конкурсах любого уровня сложности - нам они по плечу".
Анатолий ПОПОВИЧ, директор научно-образовательного центра "Конструкционные и функциональные наноматериалы" ДВГТУ обратил внимание собравшихся на то, что сегодня необходимо как можно активнее привлекать к работе над проектами молодежь. "Приоритеты нашей дальнейшей работы обозначены, и нам необходимо активнее включаться в этот процесс и работать на опережение. Особенно в вопросах подготовки кадров. В базовых вузах, в том числе и в ДВГТУ, сосредоточено уникальное оборудование. Теперь акцент необходимо делать на подготовку кадров", - считает руководитель НОЦ.
Основным итогом круглого стола стало решение о создании на базе научно-образовательного центра ДВГТУ "Конструкционные и функциональные наноматериалы" нанокластера, который станет одним из ключевых элементов инфраструктуры наноиндустрии на Дальнем Востоке.
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