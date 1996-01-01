Запасы креветки в Приморье стремительно уменьшаются

Ученые ТИНРО-Центра, обеспокоенные наметившейся тенденцией падения запасов северной и гребенчатой креветок в северной части приморского сектора подзоны Приморье. По их мнению, рыбаки должны следовать рекомендациям рыбной науки, иначе они введут запрет на промышленный лов.

Напомним, что южная часть подзоны Приморье является традиционным районом промышленного лова глубоководных креветок. Изначально, с 30-х годов прошлого столетия, лов этих видов проводился только в заливе Петра Великого, в основном в традиционном районе у полуострова Гамова.

Основная часть добытой компаниями креветки идет на экспорт. Причем гребенчатая креветка является эксклюзивной позицией и пользуется повышенным спросом как в России, так и на рынках Японии и Европы. Наибольший промысловый запас гребенчатой креветки был отмечен в 1991 году - 20 тысяч тонн, северной креветки - в 1988 и 1992 годах, составляя в первом случае 49 тысяч тонн и во втором - 45 тысяч тонн. К промыслу тогда рекомендовалось 10% от промыслового запаса этих объектов, но величина их общего допустимого улова (ОДУ) при этом официально никогда не превышалась. К 1994 году промысловый запас этих видов сократился более чем вдвое, после чего началось его стремительное падение до суммарной величины запаса всех этих креветок в 2000 году, равной 3,32 тысячи тонн. Наиболее сильно сократился запас гребенчатой креветки. По результатам исследований, проведенных в 1998 году для получения данных к прогнозу ОДУ на 2000 год, ее учтенный запас составил всего 120 тонн. Эти факторы заставляют ученых бить тревогу.

Еще в 2002 г. специалисты ТИНРО-Центра в качестве меры регулирования промысла предложили ввести запрет на промышленный лов гребенчатой, северной и равнолапой креветок как совместно вылавливаемых видов, запасы которых находятся в депрессивном состоянии, до восстановления их запасов. Запрет был введен и просуществовал пять лет.

Однако второй год подряд около двух десятков судов, имеющих законные квоты на промысел креветки в подзоне Приморье, устремляются к местам локальных скоплений северной креветки, в приморский сектор подзоны.

Причем еще в прошлом году, ожидая подобную ситуацию, специалисты ТИНРО настаивали на введении вновь такой разделительной линии, существовавшей с начала 90-х годов прошлого века. Исследования, проведенные в 2009 году на НИС "Профессор Кизеветтер" ТИНРО-Центра, показали, что промысловый запас креветок, и в первую очередь основного промыслового объекта - северной креветки, начал заметно сокращаться.

"Если промысловые суда будут продолжать лов только на плотных скоплениях, выбирая таким образом квоты на вылов в подзоне Приморье к югу от мыса Золотого, допустимая нагрузка на популяцию северной креветки в южном секторе будет превышена почти в два с половиной раза и подорвет имеющиеся запасы. Понятно, что в случае реализации суммарного объема ОДУ креветок для всей подзоны (при неизбежном его освоении в южном секторе), ресурсы наиболее ценного в коммерческом отношении объекта - гребенчатой креветки, нуждающиеся в восстановлении, вряд ли восстановятся и более того - будут подорваны. При этом ее промысловая численность, даже без учета вполне возможного браконьерского вылова, будет сведена к минимуму.

Нельзя не учитывать еще один нюанс. При траловом промысле существует угроза повышенной смертности мелкоразмерных креветок - молоди, которая к тому же выбрасывается за борт в большом количестве, и не в живом виде (креветка погибает еще на палубе судна). О естественном восстановлении запасов в нормальном режиме при таком нерациональном промысле говорить не приходится. При неблагоприятном развитии ситуации, если разделительная линия на юге подзоны Приморье не будет введена вновь, мы скорее всего будем вынуждены снова ввести запрет на промышленный лов глубоководных креветок до восстановления их запасов. В чем конечно же рыбаки не заинтересованы", - утверждают специалисты ТИНРО.