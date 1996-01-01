Земля пошла в розницу

Некоторые застройщики, разочарованные складывающейся в Приморье ситуацией на рынке нового жилья, или из своих чисто практических соображений начали выставлять на продажу земельные участки, которые ранее готовились под строительство нового жилья.

Большим сюрпризом для покупателей во Владивостоке стал кусок земли более 1 га на сопке Тигровой, то есть в исторической части города с расположенными на нем пятью объектами недвижимости, где можно построить еще один высотный трехсекционный многоэтажный дом. Под будущий объект уже выполнен эскизный проект и проведены геологические изыскания. А продает этот участок частное лицо через телефон группы компаний "Эскадра" за 130 млн руб.

Оно же, это лицо, предлагает товар и подешевле. Участок по ул. Светланской в районе остановки "Авангард" площадью 26,4 сотки выставлен за 70 млн руб. Здесь застройщик предполагал возвести 18-этажное каркасно-монолитное административное здание с супермаркетом и подземными парковками. Выход общей площади должен составить более 24 тыс. кв. м, а продаваемой - свыше 17 тыс. Реализация строительства ограничилась пока вырубкой деревьев, установкой забора и устройством подпорной стенки.

Есть основания считать, что затруднения по этим объектам объясняются их расположением в исторической части города. В частности, градостроительный совет при администрации г. Владивостока недавно в том же районе по ул. Светланской отклонил строительство жилого дома аналогичной этажности по ряду веских оснований.

Источники "ЗР" сообщают, что ранее этим продавцом уже достигнуто соглашение о продаже участка около 18 соток в районе ул. Верхнепортовой под строительство офисного здания общей площадью до 10 тыс. кв. м.

Почти полгектара продает собственник в районе пр-та "Красного знамени". Известно, что ранее на нем предполагалось строительство жилого комплекса "Виктори". Застройщиком должна была выступить компания "Дальстройконтракт". Судя по предложению, проект двухсекционного 128-квартирного 17-этажного дома уже прошел госэкспертизу, имеет разрешение на строительство и все необходимые техусловия. Продается это всего за 43 млн руб. Для сравнения: участок в 11 соток под строительство 10-16-этажного дома в районе Некрасовского путепровода без какого-либо конкретного проекта предлагается частным лицом аж за 50 млн руб.

Для дивелопера, пожалуй, выгоднее купить 1,2 га на Эгершельде по соседству со строящимся жилым комплексом "Два капитана". Этот участок предлагается сегодня за $1 млн под строительство административного комплекса.

За вдвое меньшую цену - 15 млн руб. - предлагают купить участок земли в Большом Камне, на котором можно буквально сразу же приступать к строительству двух девятиэтажек с встроено-пристроенными помещениями под банк и магазин. Продавец прилагает к "земле" рабочий проект, положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство.

Стоит отметить, что еще недавно такого рода предложения были большой редкостью. Редкие аукционы городских администраций не давали инвесторам большой свободы выбора. Теперь эта свобода появляется. Можно покупать участок и строить жилье или офисы. Вопрос в другом - кто затем купит построенное? Кризис резко снизил спрос, и предложения по продаже и аренде квартир и офисов сегодня находят редкого покупателя. Хотя, как отметил один из продавцов, спрос на землю под строительство сегодня имеется, и из покупателей даже можно выбирать более симпатичного.