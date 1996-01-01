Азартно жить не запретишь

Весь игорный бизнес в России с 1 июля станет вне закона. Весь, кроме четырех игорных зон. Но и эти зоны пока лишь на бумаге. Поэтому хабаровским казино так или иначе надо менять профиль.

Корреспондент "Золотого Рога" попытался выяснить, готовы ли игорные заведения в одночасье закрыться, как того требует закон, и готовы ли власти к закрытию игорных заведений.

Вся наша жизнь - игра

В Хабаровске подобных заведений на сегодняшний день осталось около 150. Что касается игровых автоматов, то большая часть их располагается в отдаленных районах города, но это не делает их менее популярными. Казино находятся в гостиницах и стоят особняками по красной линии.

В Южном микрорайоне заходим в одно известное игорное заведение. Внутри - дух свободы и безмятежности, за игрой с "однорукими бандитами" сидят около 15 посетителей. Как сказал администратор Александр, про закон он слышал, но не верит, руководство пока ничего не говорило персоналу о закрытии, а посетителей у игрового клуба очень много, есть и новички, человека два за вечер, а в основном - завсегдатаи.

В известном в хабаровском казино "Русь" вечером достаточно людей, сюда ходят обеспеченные жители города.

- В клиентах мы не испытываем недостатка! - говорит администратор. - Думаете, с 1 июля все игорные заведения закроются? Это же бред! Я в это не верю. Кто посмеет в кризис лишить работы столько людей? А если закроют, откроем покерный клуб, а где покер - там и рулетка.

Во многих игорных заведениях именно так и думают. Лишать людей работы, бюджет - доходов, когда на дворе кризис?!

А я уеду в деревню к деду

Хозяева игорных заведений в отличие от своих работников иллюзий не питают.

- Разумеется, с 1 июля мы законопослушно закроемся, - говорит владелец хабаровского казино, - то же самое сделают и наши конкуренты. Но это не значит, что мы навсегда прекращаем игорную деятельность. В России - да! Но мы планируем открыть наше заведение в Китае, так как большая часть наших игроков как раз приезжает именно из этой страны. Все деньги, которые оборачивались здесь, уплывут на китайские проекты. Что касается нашего персонала, а это 50 человек, то они пополнят биржу труда.

Стоит отметить, что, по словам специалистов, ни одна крупнейшая сеть игорных заведений не собирается продолжать бизнес в России после 1 июля даже в разрешенных для этого зонах. Владельцы выводят бизнес в Хорватию, Черногорию, Китай и даже в Латинскую Америку и Австралию. Средние и мелкие компании либо перепрофилируются, либо прекратят существование. А вернее, уйдут в подполье.

Но что же в итоге будет с профессией крупье и, вообще, что будет с тысячами людей, которые работают в этом бизнесе. В службе занятости отвечают на это очень спокойно: "Пополнят ряды безработных, переквалифицируются на другие специальности". Кроме крупье, с 1 июля на улице окажется еще масса людей. По данным Российской ассоциации развития игорного бизнеса (РАРИБ), в общей сложности в российском игорном бизнесе занято более полумиллиона человек. В игорном бизнесе Хабаровска сегодня трудятся около 3-х тысяч человек - это официальные цифры. Как отмечают в службе занятости, они очевидно занижены.

Игра была, есть и будет

Что грустно, казино закроют, а "однорукие бандиты", которые и вызывают негодование в обществе, останутся. К примеру, в Израиле также запретили игорный бизнес, и официально казино там нет. Однако в настоящее время там функционируют 110 нелегальных казино. В Казахстане после запрета казино сотрудники правоохранительных органов ежемесячно выявляют от 50 до 100 подпольных игорных клубов.

По словам владельца одного из игровых заведений Хабаровска, с 1 июля 2007 года, когда впервые ожесточили правила для казино, несколько его коллег отчитались о досрочной ликвидации игорных заведений. Однако если вы проедете по городу, то увидите, что эти игорные заведений осталась на месте, на них даже не поменяли вывески. Только налоги больше не отчисляются в бюджет, а куда и кому они отчисляются, я думаю, догадаться нетрудно. Зачем загонять целый сектор рынка в нелегальный бизнес?