Владивостокцев приглашают на площадь с сумками и кошельками

19 и 20 июня на площади Борцов революции вновь заработает уже полюбившаяся горожанам ярмарка.

Предприниматели края предложат товары на 10 - 30% ниже среднегородских цен. Как рассказали в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, на площади разместятся ведущие производители колбасных изделий, переработанной рыбопродукции, молочных продуктов и кондитерских изделий, приморские фермеры, а также продавцы бытовой химии и других непродовольственных товаров.

Принять участие в ярмарке могут товаропроизводители, имеющие все сертификаты на товар, и сельхозпроизводители края, при наличии документов на земельный участок. Проведение ярмарки планируется по всем правилам - будут выставлены столы, покрытые скатертью, представлен ассортимент продукции, ценники и прочий необходимый для торговли инвентарь.

В целях безопасности будут работать ветеринары и милиция.

Посетить общегородскую ярмарку приглашают всех жителей и гостей краевого центра, в пятницу и субботу с 9 до 18 часов.