Продажа электроэнергии в Китай принесла 100 млн рублей

Экспорт российской электроэнергии в Китай набирает объемы. Как сообщили "ЗР" в ОАО "Восточная энергетическая компания (ВЭК, 100% дочерняя компания ОАО "Интер РАО ЕЭС", крупнейшего российского экспортера электроэнергии), в марте-мае 2009 г. экспорт в Китай составил 214 млн кВт/ч электроэнергии.

По словам генерального директора ОАО "ВЭК" Юрия ШАРОВА, экспорт электроэнергии в Китай за три месяца принес российской экономике порядка 100 млн руб. дохода. "Мы готовы поставить больше электроэнергии нашим партнерам и соответственно увеличить загрузку дальневосточной генерации", - сказал глава ВЭК.