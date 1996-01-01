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Перегрев до $100 за баррель
Профессор экономики Нью-йоркского университета председатель корпорации Roubini Global Economics LLC Нуриэль РУБИНИ, одним из первых предсказавший нынешний финансовый кризис, заявил, что, по его мнению, цена нефти снова достигнет $100 за баррель в 2010 году, сообщает Bloomberg.
"Цены на нефть увеличились слишком сильно и слишком быстро в основном из-за высокой ликвидности", - отметил он. При этом "если стоимость нефти подойдет близко в $100 за баррель до конца текущего года, это будет негативным шоком для мировой экономики, который замедлит восстановление", полагает профессор. Так что дешевая нефть - это плохо, но взрывной рост - еще хуже. Хорошо бы черное золото оставалось подольше на отметке $70-$80 за баррель, ведь именно такую цену назвали "справедливой" участники недавнего Петербургского экономического форума, и именно эта стоимость была бы наиболее комфортна для России, пищет INF.Ru.
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