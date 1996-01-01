Несмотря на кризис, в Приморье растёт объём жилстроительства

С января по май в Приморском крае введено в строй более 120 тыс. кв. м жилья. Это на 8,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Объём строительно-монтажных работ за 5 месяцев этого года составил более 11 млрд руб. По информации департамента градостроительства Приморского края, рекордное количество жилья было сдано в мае - 40,5 тысячи кв. м. Сейчас на территории края зарегистрировано и ведётся строительство 381 объекта, из них 109 - объекты жилищного строительства, в том числе - многоквартирные дома, сообщает пресс-служба краевой администрации.