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Мясопереработчиков региона ждут непростые времена
Первые 5 месяцев 2009 г. оказались для мясоперерабатывающих предприятий проверкой на прочность. Сжимающийся потребительский спрос и рост цен на сырье не только остановили рост производства, но и поставили перед предприятиями задачу сохранить объем выпуска продукции, не снижая качества.
Предприятия отрасли каждый месяц сокращают производство. По данным комитета пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Приморского края, снижение производства колбасы с начала года составило 14%, снижение производства полуфабрикатов - 23%.
Снижение темпов на самом деле гораздо выше, просто статистика не учитывает тот факт, что емкость рынка сократится на те показатели, по которым был постоянный прирост. По словам начальника отдела комитета пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Приморского края Виктора ПОНОМАРЕВА, последние 5 лет производство продукции ежегодно увеличивалось на 35-40% в год. "Особенно это было заметно по полуфабрикатам, - утверждает Виктор Пономарев. - Если в советское время предприятия выпускали 1,5 тыс. тонн, то в последние годы объем производства вырос до 18 тыс. тонн. Чуть скромнее показатели динамики роста на рынке колбасных изделий, однако в 2008 г. предприятия края произвели 42 тыс. тонн продукции".
Темпы падения производства могут увеличиться. Ведь статистика также не учитывает, сколько продукции уходит в другие регионы: Хабаровский край, Амурскую область, Сахалинскую и Магаданскую области. Но известно, что в них потребительский спрос снижается более быстрыми темпами.
Руководители компаний о делах на своих предприятиях предпочитают не распространяться. Однако, по неофициальным данным, у всех лидеров рынка снизились объемы производства на 15-30%. Поэтому компании идут на уменьшение издержек не только за счет увольнения офисного персонала, но и за счет пересмотра ассортимента, отказа от расходов на упаковку.
Однако настоящая беда для всех предприятий заключается в том, что растущая цена на сырье убивает потребительский спрос, а производитель на эту ситуацию повлиять просто не в силах. "Отпускные цены у производителя растут с пугающей регулярностью,- прокомментировали ситуацию в одном из небольших минимаркетов. - В итоге наши продажи с "колбасных" прилавков снизились на 25-30%. Покупатели стали менее лояльны к нашему магазину. Поэтому мы отказались от одного из лидеров рынка в пользу другой компании, где цены более приемлемы для нас. Безусловно, вначале был страх потерять клиента, "привязанного" к раскрученному бренду. Были опасения, что потребитель негативно воспримет качество "новой" продукции. Но, как оказалось, покупатель довольно лояльно отнесся к переменам поставщика". Комментарий более чем показателен. Почти все опрошенные представители розничных точек отмечают, что повышение цен на колбасу происходит почти еженедельно. Поэтому розница готова пересматривать свои договоры и поставщиков.
В условиях кризиса, когда цена является одним из важнейших факторов, влияющих на спрос, небольшие компании могут пойти на некоторое снижение качества. А могут ли позволить это себе лидеры рынка? Если они пойдут на снижение качества, это скажется на репутации бренда. А бренд - это актив компании, и стоит он достаточно дорого.
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