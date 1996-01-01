Предприятия оборонки наращивают обороты

Индекс промышленного производства машин и оборудования в Приморье за первый квартал 2009 г. вырос в 2,5 раза. Специалисты подчеркивают, что в основе развития машиностроительной отрасли лежит успешная работа ведущих оборонных предприятий края.

В частности, наращивается выпуск продукции на заводе ОАО "Прогресс" - 8-кратный рост по сравнению с периодом с января по май прошлого года. В 5 раз улучшило этот показатель ОАО "Радиоприбор", работающее в кооперации с "Прогрессом". 9-кратный рост производства и у приборного завода ОАО "Изумруд".