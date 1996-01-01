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Экспорт рыбы на Дальнем Востоке вырос на порядок
За 5 месяцев таможенными органами Дальнего Востока было оформлено на экспорт около 467 тыс. тонн продукции морского промысла общей стоимостью $786 млн.
Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, по сравнению с тем же периодом 2008 г. произошел рост физических объемов экспортируемых водных биоресурсов в 9 раз (с 51 тыс. тонн до 467 тыс. тонн), стоимостных - почти в 8 раз (со $100 млн до $786 млн). Начисленные таможенные платежи выросли более чем в 11 раз (с 108 млн руб. до 1,2 млрд руб.).
Таможенными органами, расположенными на территории Дальневосточного региона, за 5 месяцев было оформлено 897 судов рыбопромыслового флота на прибытие в РФ, из них 510 судов - с продукцией морского промысла. На убытие из РФ за этот период было оформлено 817 судов, из них 424 судна - с продукцией морского промысла. Всего за анализируемый период было оформлено 1714 рыболовецких судов. Основной объем оформляемой продукции морского промысла приходится на Владивостокскую (59%), Камчатскую (27%) и Сахалинскую (11%) таможни. При этом максимальное количество судов рыбопромыслового флота было оформлено на Камчатке (43%), затем следуют Сахалин (31%) и Владивосток (15%).
В ДВТУ отмечают, что, несмотря на значительное увеличение объемов продукции морского промысла и количества морских судов, подлежащих таможенному оформлению и таможенному контролю, удалось избежать необоснованных простоев судов рыбопромыслового флота.
За 5 месяцев только в 12 случаях был превышен срок оформления, установленный постановлением Правительства РФ N 184, - 3 часа. 11 случаев было зарегистрировано в Камчатской таможне и 1 случай во Владивостокской таможне.
Причинами задержек оформления рыбопромыслового флота стали: возбуждение дел по признакам административных правонарушений, проведение оперативных мероприятий, а также неготовность судов либо членов экипажей к прохождению государственного контроля, сообщает пресс-служба ДВТУ.
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