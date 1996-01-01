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Кругооборот торговых киосков во Владивостоке
Странная ситуация сегодня сложилась во Владивостоке с уличной торговлей. В администрации создано целое подразделение, успешно борющееся с установкой незаконных торговых точек.
Отобранные киоски вывозятся ООО "РФ Техстрой" на склад временного хранения ООО"Максимум"- на Снеговую, откуда регулярно выкупаются предпринимателями. После эти же киоски ставят в других удобных для торговли местах. Естественно, незаконно.
По закону при текущей политико-экономической ситуации работать просто невозможно: во Владивостоке земля не прошла процедуру размежевания. В собственности города находится земля под больницами, детскими садами и другими подобными объектами. По словам начальника управления муниципальной собственности (УМС) Валентины ИГНАТЕНКО, за последние два года ни было не одного случая законного размещения торгового киоска на земле муниципального образования. Те, что размещены вдоль гостевой трассы и еще не убраны подразделением по борьбе с несанкционированными местами торговли, поставлены дальновидными бизнесменами: в договора аренды, заключенные еще при прошлой администрации города, включен пункт - в случае окончания срока договора его пролонгирование может быть произведено автоматически в случае удвоения арендной платы.
Пока земля принадлежит краю, для размещения какого-либо пирожкового лотка нужно получить разрешение... в департаменте земельного хозяйства администрации Приморья.
Теперь разберемся с санкциями за незаконное размещение ларька. Частное лицо заплатит штраф в размере 1000-3000 руб., индивидуальный предприниматель - 5000-10000, предприниматель ООО - 30000-50000. Теперь еще смешнее, о штрафах за оказание услуг в неустановленном месте (переводя на русский язык, за размещение времянки) частное лицо заплатит 500-1000 руб., ИП - 3000-5000 руб., ООО - 30000-50000. Проанализировав порядок цифр, приходишь к выводу, что война с временными торговыми точками будет продолжаться долго.
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