Центральный универмаг Хабаровска своей иллюминацией покорил жюри

В администрации Хабаровска подвели итоги конкурса на лучшую подготовку предприятий потребительского рынка. Он проводился по шести номинациям, и в нем приняли участие более 20 предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Центральный универмаг признан победителем в номинации "Лучший торговый центр". Жюри высоко оценило новую вечернюю иллюминацию - освещение фасада выполнено с применением современных методов и смотрится очень эффектно.