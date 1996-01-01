Рынку недвижимости обещают стабилизацию

Два-три года стабилизации, а затем - медленное выздоровление (повышение цен) - такой прогноз высказал на XII Национальном конгрессе по недвижимости Геннадий СТЕРНИК. "За апрель объем сделок на вторичном рынке Москвы уменьшился на 27% по сравнению с апрелем прошлого года, но уже не снижается. На первичном рынке застройщики пошли на ценовое понижение - и количество сделок начало повышаться. С точки зрения объемов сделок в перспективе мы достигнем докризисного уровня. С точки зрения цен - уже нет. Исторический максимум в $7,5 тыс. за квадратный метр вряд ли будет достигнут", - заявил Геннадий Стерник. По его словам, рынок ожидает два-три года стабилизации, а затем - медленное повышение цен.