Россию опять ввергают в реформы

Первый вице-премьер, а заодно и министр финансов правительства Алексей КУДРИН сообщил, что в самое ближайшее время будет объявлено о ряде реформ в социально-экономической области.

И затронут эти реформы и образование, и медицину, и энергоэффективность, и механизмы регулирования рынков. В общем, практически все, что за последние лет 20 реформировалось и перереформировалось уже неоднократно. Единственное, что должно всех утешить, так это надежда Кудрина - сегодня реформы пойдут быстрее, потому что деньги заканчиваются.

"Думаю, что реформы будут, мы в ближайшее время объявим некоторые из них - в области энергоэффективности, образования, здравоохранения, переводе на более прозрачные страховые принципы медицины, будет реформа институтов регулирования рынков", - сказал он. Эти слова министра приводит "Прайм-ТАСС".